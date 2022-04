علی محمد خان ، عمران خان سے بھی زیادہ مزاحیہ ہے: ریحام خان

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور علی محمد خان کو بالی ووڈ کے ابھرتے ہوئے اداکار قرار دیا ہے۔

ریحام خان نے ٹوئٹر پر گزشتہ شب علی محمد خان کی قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد پیغام جاری کیا اور طنز کرتے ہوئے لکھا کہ ایک اور بالی ووڈکا ابھرتا ہوا اداکار سامنے آرہا ہے۔

انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور علی محمد خان بالی ووڈ میں ٹاپ کے کردار ملنے کے مستحق ہیں۔

Another budding actor for Bollywood! Imran, Shah Mehmood & now Ali Mohd vying for top roles in Bollywood.