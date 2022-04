"ہم جلد واپس آئیں گے ،ان شاءاللہ" جاتے جاتے پرویز خٹک بڑی بات کہہ گئے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے اور ان کے بنی گالہ روانگی کے بعد سابق وفاقی وزرا کے عمران خان کی حمایت میں متعدد بیانات سامنے آنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا بھی عمران خان سے متعلق بیان سامنے آیا ہے جس میں انھوں نے جلد واپسی کا عندیہ دیا ہے۔

پرویز خٹک نے ٹوئٹ میں عمران خان کو مخاطب کیے بغیر لکھا کہ وہ آخری گیند تک لڑا، ہم جلد واپس آئیں گے ان شاءاللہ۔

He played till the last ball. We will be back soon InshAllah. #BehindYouSkipper