تحریکِ عدم اعتماد کی کامیابی، وقار ذکاء نے نوجوانوں کو قیمتی مشورہ دے دیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف میزبان وقار ذکاء نے تحریکِ عدم اعتماد کامیاب ہونے پر نوجوانوں کو ایک مفید مشورہ دے دیا ہے۔

وقار ذکاء نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی تحریکِ عدم اعتماد کامیاب ہونے پر ملک کے نوجوانوں کوایک پیغام دیا ہے۔

اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ’یہ پاکستان کی طرف لوٹنے کا وقت ہے، ہمیں نئی ​​سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے، ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ صرف ووٹ نہیں دیں بلکہ اگلے انتخابات میں کھڑے ہوں‘۔

Time to come back to Pakistan , we need new political parties , we need youth to not just vote but to stand in next elections, you all should try to contest from ur respective areas if u really care about Pakistan. Stop being a follower , be the next leader