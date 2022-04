اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد عمران خان کا پہلا بیان سامنے آگیا ہے .

ٹوئٹر پر عمران خان نے لکھا کہ "پاکستان 1947ء میں ایک آزاد ریاست بنا لیکن حکومت کی تبدیلی کی غیر ملکی سازش کے خلاف آج پھر سے آزادی کی جدوجہد شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہمیشہ ملک کے عوام ہی ہوتے ہیں جو اپنی خودمختاری اور جمہوریت کا دفاع کرتے ہیں"۔

Pakistan became an independent state in 1947; but the freedom struggle begins again today against a foreign conspiracy of regime change. It is always the people of the country who defend their sovereignty & democracy.