 عصرِ حاضر کے بعض جاسوسی آلات!

1970ء کے عشرے میں میری پوسٹنگ آئی ایس آئی ڈائریکٹوریٹ میں ہو گئی۔ چند برس پہلے ایرانی فارسی کا چھ ماہ کا ایک کورس کیا تھاجس میں فوج کے تقریباً تمام شعبوں (Arms & Services) کے آفیسرز شامل تھے۔یہ کورس کراچی میں 6ماہ کے دورانیے کا تھا۔شرکائے کورس کی تعداد 25تھی اور کورس کا سکوپ سراسر عسکری نوعیت کا تھا۔کئی آفیسرز کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے فارغ التحصیل تھے۔ ہمارے اساتذہ (انسٹرکٹرز) ایران کی شاہی فورسز کے حاضر سروس وردی پوش لوگ تھے۔ زیادہ تر کا رینک میجر کا تھا۔ تقریباً تین چار آفیسرز نے کئی کئی فارن کورسز کئے ہوئے تھے۔ یعنی امریکہ، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے عسکری تدریسی اداروں کے فارغ التحصیل تھے۔ ان ایام میں ہماری آرمی میں M-60 اور M-48قسم کے امریکی ٹینک تھے جن کے انجنوں میں پٹرول استعمال ہوتا تھا جبکہ امریکہ نے ایران کو جو ٹینک فراہم کئے (یا بیچے) تھے، ان کے انجن ڈیزل سے چلتے تھے۔ ان دنوں پٹرول مہنگا اور ڈیزل بہت سستا تھا۔ پاکستان آرمی نے پینٹاگان سے درخواست کی کہ درج بالا ٹینکوں کے انجن پٹرول سے ڈیزل میں تبدیل کر دیئے جائیں۔ ہمارے GHQ کا خیال تھا کہ امریکہ یہ ڈیزل انجن ہمیں فراہم کر دے گا لیکن امریکہ نے جواب دیا کہ یہی پٹرول انجن بعض تبدیلیوں کے ساتھ ڈیزل انجنوں میں تبدیل کئے جا سکتے ہیں۔

ہمیں کہا گیا کہ اس سلسلے میں ایرانین آرمی سے رابطہ کیا جائے۔ ان کے کئی ٹینک سکواڈرن، پٹرول کی بجائے ڈیزل سے چلنے والے انجنوں سے مسلح (Equipped) تھے۔ لیکن مسئلہ زبان کا تھا۔ ایرانی آفیسرز کی قومی اور عسکری زبان فارسی تھی اور ہماری انگریزی تھی۔ اس لئے پاک آرمی کے اس کورس کے تمام شرکاء 6ماہ تک فارسی زبان ہی میں سب کچھ سیکھتے رہے۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا!……

کلاس کے 8پیریڈز میں ہر پیریڈ کا دورانیہ 40منٹ کا تھا اور اس کے بعد اگلے پیریڈ تک 5منٹ کی بریک ہوتی تھی۔ سٹوڈنٹ آفیسرزکے لئے حکم تھا کہ وہ کلاس میں اور دورانِ وقفہ صرف اور صرف فارسی میں بات چیت کر سکتے ہیں۔اگر کوئی آفیسر، اردو، پنجابی یا انگریزی میں بات کرتا ’پکڑا‘ جاتا تو اس کو ایک روپیہ جرمانہ کیا جاتا۔ فارن زبان سیکھنے کے لئے یہ ایکسرسائز بہت معاون ثابت ہوئی۔پہلے ماہ، جرمانے کی مد میں 1000ہزار روپے جمع ہوئے جو انٹر کانٹی نینٹل ہوٹل کراچی میں ایک عشایئے میں خرچ کر دیئے گئے۔ دوسرے ماہ کا جرمانہ صرف 300روپے اکٹھا ہوا اور تیسرے ماہ میں شاید دس بیس روپے…… میں سب آفیسرز میں جونیئر موسٹ تھا۔ ہمارے کلاس سینئر ایک میجر صاحب تھے جن کا تعلق پنجاب رجمنٹ سے تھا (وہ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے اور ایک کور بھی کمانڈ کی)

میں نیم لیفٹین تھا۔ چونکہ بی اے تک فارسی پڑھی تھی اس لئے اس کورس کے لئے سلیکٹ ہو گیا۔ ایجوکیشن کور کے دو آفیسرز اور بھی تھے اور دونوں کپتان تھے۔چند ماہ کے بعد کورس کے اختتام پر جب فائنل امتحان ہوا تو میں کہ جو پہلے ماہانہ ٹیسٹوں میں باقاعدگی سے فیل ہوتا آیا تھا، اس فائنل امتحان میں اول آیا (شاید زیادہ ’غیرت‘ کھانے کا نتیجہ تھا)

کورس کے بعد 4سال گزر گئے۔اس دوران میری دو پوسٹنگز گزریں۔ ایک آزاد کشمیر میں 20 بریگیڈ ہیڈکوارٹر میں اور دوسری قلات سکاؤٹس خضدار میں …… وہاں سے گلگت سکاؤٹس پہنچا ہی تھا کہ احکام ملے کہ ISIڈائریکٹوریٹ میں رپورٹ کروں۔ جب اسلام آباد پہنچا تو مجھے ’ایران سیکشن‘ میں بھیجا گیا۔ ان دنوں میجر جنرل غلام جیلانی خان، ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو بعد میں پنجاب کے گورنر بھی رہے۔

آئی ایس آئی ڈائریکٹوریٹ میں گزرے ہوئے ماہ و سال جو 3برس سے زیادہ تھے، بڑے یادگار تھے۔ پاکستان نیوی کے کیپٹن بھونبل میرے ڈائریکٹر تھے۔ ایک دن مجھے اور میرے G-2کو دفتر میں بلایا اور رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے:

”اس ڈیوائس (Device) میں رشین وزیر خارجہ (گرومیکو) کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہے۔ انٹرویو کرنے والا افغان وزیرخارجہ ہے اور تیسرا شخص انٹرپریٹر ہے جو فارسی اور روسی زبانیں جانتا ہے۔ اس انٹرویو میں جو سوال و جواب ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ کرکے کل صبح لے آؤ اور مجھ سے ڈسکس کرو“۔

میں نے وہ ڈیواس دیکھی تو حیران رہ گیا…… اوورکوٹ میں لگانے والے بٹن کے سائز کی ڈیوائس تھی اور اس کا ”آن آف“ سوئچ بٹن کے پچھلے حصے میں ایک خفیف سی ابھری ہوئی جگہ پر لگا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ڈیمو (Demo)کی غرض سے میرے سامنے وہ حصہ دبایا تو اس میں جو گفتگو تھی اس کی پِچ (Pitch) اتنی بلند تھی کہ آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ خیر، میں وہ ڈیوائس لے کر گھر پہنچا اور اگلے روز وہ انٹرویو اپنے ہاتھ سے لکھ کر ڈائریکٹر صاحب کو دے دیا!

میرے لئے یہ ڈیوائس ایک اچنبھا تھی۔ اس بٹن میں جو مائیکرو چِپ (Micro Chip)نصب تھا اس میں ریکارڈ کرنے کا آلہ بھی تھا اور پھر ریکارڈ شدہ مواد کو آڈیو میں ڈھالنے کا بھی۔

میرے شعبے کے سینئر آفیسر کا نام میجر غلام حسین تھا جو بڑے نستعلیق قسم کے آفیسر تھے۔ آرمی سروس کور (ASC) سے ان کا تعلق تھا۔ کئی برس تک پاکستانی سفارخانے (تہران میں) سیکنڈ سیکرٹری کے فرائض انجام دینے کے بعد ISI میں آئے تھے۔ روسی، فرانسیسی اور اطالوی زبانوں پر عبور تھا۔ پشتو ان کی مادری زبان تھی، پنجابی سمجھ بھی لیتے تھے اور بولتے بھی تھے ہرچند لب و لہجہ پشتو بولنے والے حضرات کا سا تھا۔

ان میجر صاحب کو دعوتیں کرنے کا بڑا شوق تھا۔ پہلی بار جب ان کے ہاں گیا تو ان کے گھر کا اندازِ زیبائش و آرائش دیکھ کر کافی مرعوب ہوا۔ ایران کے علاوہ شاید ماسکو میں بھی کچھ عرصہ ”انڈر کور پوسٹنگ“ میں گزارا تھا۔ ان کے پاس تین چار گاڑیاں تھیں اور وہ ان کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہتے تھے۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں بھی تبدیل کرنے کی اجازت تھی۔ ایک روز دفتر میں آدھ گھنٹے کی تاخیر سے پہنچے تو کہا: ”کیپٹن صاحب! گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ بیٹے کو بلایا۔میں ٹیکسی میں دفتر آیا ہوں۔ دو میل پیدل چلنا مشکل تھا لیکن کیا کرتا۔ اپنے ادارے سے وابستگی نبھانی تھی“۔

پھر خود ہی تفصیل دینے لگے: ”اسلام آباد میں مورس ٹیکسیاں زیادہ تر انٹیلی جنس والوں کی ”پروردہ“ ہیں۔ اسی لئے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ ”میں ایک ریستوران میں چائے پینے کے لئے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ریستوران فلاں پہاڑی پر واقع ہے اور تم وہاں شاید اس گاڑی میں نہ جا سکو“۔

میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی طبیعت میں بیک وقت جاسوسی اور ردِ جاسوسی کے عناصر گھل مل گئے تھے۔ ایک بار ان سے یونہی سوال کیا: ”سر کیا انٹیلی جنس اور سروے لینس کی کوئی جدید ڈیوائس بھی آپ کی نظر سے گزری ہے؟“…… یہ سن کر مجھے غور سے دیکھا اور کہا: ”کیا اس طرح کی کوئی ڈیوائسیں بھی ہوتی ہیں کہ تم جن کا ذکر کر رہے ہو؟ …… ان کا ذکر کہاں پڑھا ہے؟“

یہ آج سے چار عشرے پہلے کی باتیں ہیں۔ اُن ایام میں ہم ’فرام رشیا ود لو‘ (From Russia with Love) اور ’مومنٹ ٹُو مومنٹ‘ (Moment to Moment) وغیرہ جیسی فلمیں دیکھ کر خاصے محظوظ ہوا کرتے تھے اور ہمیں جاسوسی کی دنیا کی نیرنگیاں بہت دور تک لے جاتی تھیں۔ آج ویسی فلمیں نہیں بنتیں اور نہ کوئی انہیں دیکھتا ہے اور جہاں تک جاسوسی ڈیوائسوں کا تعلق ہے تو ان کا تو جمعہ بازار لگ چکا ہے۔ دو تین ماہ پہلے اسی صفحے پر میرے دو تین کالم شائع ہوئے تھے جن میں اسرائیل کے NSO گروپ اور پیگاسس (Pegasus) فون سپائی وئر (Spyware) کے بارے میں کچھ تفصیل درج کی گئی تھی۔ یہ اسرائیلی گروپ اپنے اس ”جاسوسی کاروبار‘ کو اب ساری دنیا میں وسعت دے رہا ہے۔ یہ ساز و سامانِ جاسوسی صرف ان اداروں کو فروخت کیا جاتا ہے جو براہِ راست حکومتی کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ISI، MI اور IB جیسے ادارے، حکومت کی اجازت سے یہ آلات اور ڈیوائسیں (Devices) خرید سکتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ کے سمارٹ فون کی ’مکمل‘ جاسوسی کی جا سکتی ہے…… کون جانے یہ سب کچھ ہمارے ہاں پہلے ہی موجود ہو!……

حال ہی میں امارات (دبئی اور ابوظہبی) میں ان جاسوسی ڈیوائسوں کی نمائش لگائی گئی تھی۔ یہ آلات خاص طور پر محکمہ پولیس کے لئے بہت کارآمد بتائے جاتے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ کسی بھی شخص کی نقل و حرکت کی جاسوسی کر سکتے ہیں بلکہ اس کے چہرے کے نقوش اور چہرے کے تاثرات تک سے اس کا حالِ دل معلوم کر سکتے ہیں …… اس آرٹیکل کا عنوان ہے: ”ٹیکنالوجی پولیس کی رسائی کو دور تک پھیلا رہی ہے“۔

Tech expands Police`s reach

اس موضوع پر ایک اور کالم لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ ہم اس موضوع پر عصرِ حاضر کی رسائیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں۔