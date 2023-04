مریم نواز عمرہ ادائیگی کیلئے آج سعودی عرب روانہ ہوں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز عمرہ ادائیگی کیلئے سعودی عرب آج روانہ ہوں گی۔

ذرائع کے مطابق مسلم لیگ ن کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز آج دوپہر 2 بجے سعودی عرب روانہ ہوں گی، وہ آخری عشرہ سعودی عرب میں گزاریں گی۔

قائد مسلم لیگ ن نوازشریف بھی آخری عشرہ سعودی عرب میں گزاریں گے، وہ 11 اپریل کو لندن سے سعودی عرب کیلئے روانہ ہوں گے۔

Pls bring these most special young men to meet me as I come back from Umra Insha Allah. Will be an honour & pleasure ❤️???????? https://t.co/QepcgeME8s