کرن جوہر کا اقرباء پروری کے الزامات پر دلچسپ ردِعمل

ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کے معروف ہدایتکار کرن جوہر پچھلے کچھ عرصے سے اقرباء پروری سے متعلق ہونے والی بحث کا مرکز بنے ہوئے ہیں, جس پر انہوں نے دلچسپ ردعمل کا اظہا رکردیا۔

تفصیلات کے مطابق کرن جوہر نے حال ہی میں اپنی انسٹا سٹوری پر ایک مختصر پیغام شیئر کیا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اُنہوں نےخود پر لگائے گئے تمام تر الزامات پر اپنے ردِ عمل کا اظہار کیا ہے۔اُنہوں نے اپنے مختصر پیغام میں لکھا کہ"لگا لو الزام، ہم جُھکنے والوں میں سے نہیں، جھوٹ کے بن جاؤ غلام، ہم بولنے والوں میں سے نہیں، جتنا نیچا دِکھاؤ گے، جتنے آروپ لگاؤ گے، ہم گرنے والوں میں سے نہیں، ہمارا کرم ہماری وجے ہے، آپ اُٹھا لو تلوار، ہم مرنے والوں میں سے نہیں"۔

واضح رہے کہ جولائی 2020ء میں اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد فلم انڈسٹری میں اقربا پروری کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا۔اس دوران بہت سے لوگوں نے کرن جوہر اور دیگر نامور اداکاروں کے بچوں پر فلم انڈسٹری میں آنے والے عام لوگوں پر غیر منصفانہ فوائد حاصل کرنے کا الزام لگایا گیا۔یہی نہیں حال ہی میں اداکارہ پریانکا چوپڑا نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ" ان کے بالی ووڈ چھوڑ کر ہالی ووڈ کا انتخاب کرنے کی افسوسناک وجہ بالی ووڈ انڈسٹری میں موجود چند بااثر لوگوں کی اجاراداری تھی,جس کے بعد بالی ووڈ میں موجود"پاور گیم"کے بارے میں ایک بار پھر سے بحث چھڑ گئی۔ پریانکا چوپڑا کے اس بیان کے بعد اداکارہ کنگنا رناوت نے ٹوئٹر پوسٹ کرتے ہوئےبتایا کہ کرن جوہر کی وجہ سے پریانکا چوپڑا کو بالی ووڈ انڈسٹری چھوڑنی پڑی ۔

ابھی یہ مذکورہ انٹرویو نے سوشل میڈیا صارفین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہی تھا کہ کرن جوہر کے ایک پرانے انٹرویو کا ویڈیو کلپ دوبارہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا، جس میں اُنہوں نے خود یہ انکشاف کیا تھا کہ "وہ اداکارہ انوشکا شرما کا کیریئر بالکل تباہ کرنا چاہتے تھے"۔

'I totally wanted to murder Anushka Sharma's career' - Karan Johar confesses to Rajeev Masand & Anupama Chopra in 2016. Said in jest, I'm sure, but still a worthy point in the raging insider-outsider debate. pic.twitter.com/8JNLp8Kyud