’اگر کوئی خاتون مختصر لباس پہننا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے کیونکہ ۔۔۔ ‘ اداکارہ ارمینا خان نے ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانی ہکا بکا رہ گئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ بورس جانسن کو برقعہ پہننے والی خواتین کا مذاق اڑانے پر کڑی تنقید کا سامنا ہے، نہ صرف برطانوی وزیر اعظم تھریسامے نے ان کی مذمت کی بلکہ دنیا بھر سے بورس جانسن کے لتے لیے جارہے ہیں۔ پاکستانی اداکارہ ارمینا خان نے بھی بورس جانسن کو کھری کھری سنائی ہیں ۔

ارمینا خان نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا، ’اب ایک اور قابل احترام شخص بتائیں گے کہ خواتین کیا پہن سکتی ہیں اور کیا نہیں‘۔انہوں نے بورس جونسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی خاتون برقعہ پہننا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا پسند کرے جو کہ برطانوی ترجیحات کے مطابق ہے۔

Yet another privileged middle-aged bloke telling women what they can and can’t wear. If a woman wants to wear a burqa it’s her right Mr. #BorisJohnson it is her RIGHT to choose which goes hand in hand with British values #therighttochoose — Armeena Khan (@ArmeenaRK) August 8, 2018

ایک اور ٹویٹ میں اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی خاتون مختصر لباس زیب تن کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے اور وہ ایسا کرنے میں آزاد ہے اور اسی طرح اگر کوئی برقعہ پہننا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے اسے پہننے دیا جائے، میں بنیادی اصولوں پر آواز اٹھاﺅں گی‘۔

Continued... if a woman wants to wear a short dress, it is her right and freedom to do so. If a woman wants to wear a burqa it is her right to do so. I will defend the basic principle which is the #therighttochoose #BorisJohnson — Armeena Khan (@ArmeenaRK) August 8, 2018

واضح رہے کہ کچھ روز قبل برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ بورس جونسن نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ برقعہ پوش خواتین ایک لیٹر باکس کی طرح لگتی ہیں ۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسامے نے نہ صرف بورس جانسن کے بیان کی مذمت کی ہے بلکہ ان سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔بورس جانسن نے گزشتہ ماہ 9 جولائی کوتھریسامے کی بریگزٹ کے بعد یورپی یونین کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات کی پالیسی کے معاملے پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔

Prime Minister @theresa_may suggests she agrees with @BrandonLewis that @BorisJohnson should apologise for his burka comments: pic.twitter.com/xqXTmrkyMK — BBC Politics (@BBCPolitics) August 7, 2018

