پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی تقریب حلف برداری میں بھارتی کرکٹرزکومدعو

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی وزارت عظمیٰ کی حلف برداری تقریب 18اگست کو متوقع ہے،تقریب میں بھارتی کھلاڑیوں کو مدعو کر لیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماسینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ عمران خان کی تقریب حلف برداری میں بھارتی کرکٹرزکومدعوکر لیا گیا ہے،تقریب میں سابق بھارتی کرکٹرزکپل دیو،سنیل گواسکر اور نوجوت سنگھ سدھوکومدعوکیاگیا،تقریب میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی بھی شریک ہوں گے،انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی تقریب حلف بردراری میں قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی شریک ہوں گے اس حوالے سے انہیں دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں ۔

واضح رہے بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حلف برداری تقریب کے لئے سنیل گواسکر ،کپل دیو اور نوجوت سنگھ سدھو کو دعوت نامے جاری کئے گئے ہیں ۔

Cricket legends from India and Kaptaan's old friends Kapil Dev, Sidhu and Sunil Gavaskar have been invited to attend Oath Taking Ceremony of Pakistan's PM Imran Khan @sherryontopp @therealkapildev @36notout