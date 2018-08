پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یوم آزادی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پیغام

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی ) کے چیئرمین عمران خان نے یوم آزادی کے حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے متوقع وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے یوم آزادی کے حوالے سے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہاکہ تمام پاکستانی یوم آزادی جوش وجذبے سے منائیں، قائداعظم کے وژن کے مطابق نئے پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

I want all Pakistanis to celebrate 14th August, our Independence Day, with full fervour - especially as we are now moving towards Naya Pakistan & reclaiming Jinnah's vision InshaAllah.