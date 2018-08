آرمی چیف سے ایسے ملک کا سفیر ملنے پہنچ گیا کہ بھارت کی ’چیخیں‘ نکل گئیں، قوم کیلئے خوشخبری آ گئی

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر زاخیلوال نے ملاقات کی ہےجس میں دو طرفہ تعلقات اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ’’ٹویٹر‘‘میں اپنے ٹویٹ میں افغان سفیر ڈاکٹر عمر زاخیلوال نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کی ’’امن اور سلامتی کیلئے پاکستان اور افغانستان کا امن پلان ‘‘میں ہونیوالے وعدوں کی طرف توجہ دلائی تاکہ ہماری امن کی کوششوں اور تشدد کے خاتمے میں مدد مل سکے۔

یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کابل میں امن اور سلامتی کیلئے پاکستان اور افغانستان کا امن پلان کا آغاز کیا گیا تھا اس دوران دونوں ممالک نے ان عناصر کیخلاف ایکشن لینے پر اتفاق کیا تھا جو امن کی طرف نہیں آ تے اور ان عناصر کا یہ عمل دونوں ممالک کی سلامتی کیلئے سنگین خطرہ قرار دیا گیا تھا۔

This afternoon called on Pak Army Chief Gen Qamar Javed Bajwa discussing regular as well as some important current issues including need for full cooperation as per APAPPS & other bilateral commitments which in turn help with our peace efforts and reduction of violence. pic.twitter.com/PApwraMOZe