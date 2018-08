برطانوی شہزادے ہیری کے جوتے میں سوراخ، تصویر منظر پر آتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ کے شہزادے ہیری کے جوتے میں سوراخ کی تصویر منظر عام آتے ہی وائرل ہوگئی جبکہ سوشل میڈیا صارفین کے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی شہزادے ہیری نے اپنی اہلیہ میگھن مارکل کے ساتھ اپنے بچپن کے دوست چارلی کی شادی میں شرکت کی، لیکن اس موقع پر ان دونوں کے بجائے شہزادے کے جوتے کا سوراخ میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔نوبیاہتا شاہی جوڑے نے سج سنور کر شادی کی تقریب میں شرکت کی، اس موقع پر میگھن مارکل نے دیدہ زیب سیاہ رنگ کے کلب مناکو لباس کے ساتھ خوبصورت فلپ ٹریسی ٹوپی زیب تن کی جبکہ شہزادہ ہیری شاندار سوٹ بوٹ میں نظر آئے لیکن میڈیا نے 'عقابی نظر' سے شہزادے ہیری کے جوتے کے نیچے موجود سوراخ بھی دیکھ لیا اور اسے کیمرے کی آنکھ میں قید کرلیا۔

رپورٹ کے مطابق جب شہزادہ ہیری کے جوتے میں سوراخ کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تو صارفین کے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا۔رسل میئرز نامی ایک امریکی تجزیہ کار نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا، ’شہزادہ ہیری کا سوراخ والا جوتا دیکھنے کے بعد مجھے اپنی زندگی تھوڑی بہتر لگنے لگی ہے۔

Feeling slightly better about my life after seeing Prince Harry with a hole in his brogues today!

