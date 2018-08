عمران خان کی حلف برداری تقریب میں شرکت کو اعزاز سمجھتا ہوں :رمیز راجہ

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کو سابق کپتان رمیز راجہ نے اپنے لئے اعزاز قرار دیدیا۔

تفصیلات کے مطابق سابق کپتان اور معروف کمنٹیٹرز رمیز راجہ نے کہا کہ عمران خان کی تقریب حلف برداری کا دعوت نامہ ملنے اور تقریب میں شرکت کو اپنے لئے اعزاز سجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ بحیثیت قوم ہمیں بھی 18 اگست کو نئے پاکستان کے لئے حلف لینا چاہئے ۔

Honour to be invited at the oath ceremony of PM Imran Khan.. on 18th we should all take oath to be the change for a new Pakistan..