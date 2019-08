تبا ہ کن فیصلہ تبا ہ کن فیصلہ

بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جیسے فاشسٹ انسان سے یہ توقع تو ضرور تھی کہ وہ اپنی ”ہنددتوا“ سیاست کو چمکانے کے لئے جموں وکشمیر پر کوئی نہ کوئی اسٹنٹ ضرور کرے گا،مگر مودی نے اس عیاری سے کام دکھایا کہ کسی کو بھنک بھی نہ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے جموں و کشمیر میں آرٹیکل370کو ختم کر دیا گیا۔ جموں وکشمیر کو تقسیم کر کے ریاست کا درجہ ختم کرکے اسے سیدھا نئی دہلی کی ایک اکائی بنا کر رکھ دیا گیا۔مغربی اخبارات میں بھی اس فیصلے کو آزاد ہندستان کا متنا زعہ ترین فیصلہ قرار دیا جا رہاہے۔حریت کانفرنس تو دور کی بات مودی سرکار نے اس فیصلے سے پہلے ”نیشنل کانفرنس“ اور ”پیپلز ڈیموکریٹک پا رٹی“ جیسی بھارت نواز جماعتوں کے راہنماوں کو بھی گر فتار کر لیا۔ انتہائی ڈرامائی انداز سے بھارتی فوج کے مزید دستوں کو مقبوضہ کشمیر بھیجا گیا، سیاحوں کو کشمیرسے نکل جانے کا حکم دیاگیا، انٹرنیٹ اور ہر طرح کے مواصلاتی رابطے کو معطل کر دیا گیا، راجیہ سبھا میں جانے سے پہلے ہی بھارتی صدر سے آرڈی ننس جاری کرواکر کشمیر کو ہڑپ کرلیا گیا۔

پا کستان میں تو قع کے مطابق اس فیصلے پر شدید ردعمل دیکھنے میں آیا،تاہم اگر حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو پا کستان کو اس معاملے پر بہت سوچ و بچار کر کے اپنے آپشنز کو استعمال کرنا پڑے گا۔ جذباتیت سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔بھارت کے اندر سے بھی اس فیصلے کے خلاف مختلف صورتوں میں ردعمل سامنے آرہا ہے۔کانگرس پارٹی، یوپی کی اہم علاقائی جما عت سماج وادی پا رٹی اور با ئیں بازو کی جما عتیں اس فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہی ہیں۔ان جما عتوں کے پاس لوک سبھا میں زیادہ نشستیں نہیں، مگر اس کے با وجود یہ جما عتیں شدید احتجاج ریکا رڈ کر وا رہی ہیں۔جہاں تک بھارتی میڈیا کا تعلق ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی میڈیا کا بڑا حصہ کارپوریٹ طبقے کا مرہون منت ہے اور مودی کی سیاست بھی اسی کارپوریٹ طبقے کی طفیلی ہے۔ اس لئے بھارتی میڈیا کا بڑا حصہ مودی کے اس فیصلے پر اس کی بھرپور حمایت کر رہا ہے، مگر دوسری طرف بھارتی میڈیا کا ایک چھوٹا حصہ ایسا بھی ہے جو مودی کے اس اقدام کو بھارتی جمہوریت، سیکولر از م اور آئین کے لئے انتہائی خطرناک قرار دے رہے ہیں۔

راویش کمار، ارون دھتی رائے،کرن تھاپرجیسے صحافی واضح طور پر مودی سرکار کے اس اقدام کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ مودی سرکار نے آرٹیکل 370ختم کر کے کشمیریوں کے ساتھ نام نہاد الحاق کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی ہے، جس کی ضمانت نہرو نے شیخ عبداللہ کو دی تھی،تاہم یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آرٹیکل370کو با قاعدہ طور پر تو ابھی ختم کیا گیا ہے، مگر1965ئسے اس آرٹیکل کے اکثر احکامات پر عمل نہیں ہو رہاتھا۔ جیسے مقبوضہ کشمیر میں چیف ایگزیگٹو کے لئے وزیر اعظم اور گو رنر کے لئے صدر ریاست کے الفاظ استعمال کیے جانے تھے، مگر مقبوضہ کشمیر میں چیف ایگزیکٹو کے لئے وزیر اعلیٰ اور صدر ریاست کی بجائے گو رنر کے الفاظ ہی استعمال کیے گئے۔اسی طرح 1977ء سے2018ء تک مقبوضہ کشمیر میں 8 مرتبہ گورنرراج اور 3مرتبہ صدارتی راج کو نا ٖفذکیا گیا۔مقبو ضہ کشمیر میں وقفے، وقفے سے لگنے والے گو رنر راج اور صدارتی راج بھی آرٹیکل370کی واضح خلاف ورزی تھے، کیونکہ ایسا کرنے سے مرکز کی جانب سے جموں و کشمیر میں نا م نہاد منتخب قانون ساز اسمبلیوں اور حکومتوں پر بھی شب خون ما رے جاتے رہے۔

ایک حلقے میں یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان نے تو کبھی آرٹیکل 370کے ذریعے بھارت کے ساتھ جموں و کشمیر کے نام نہاد الحاق کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ پا کستان کا تو یہ موقف رہاہے کہ جموں و کشمیر کے مسئلے کو1948ئمیں اقوام متحدہ کی قرار داد نمبر 47کے ذ ریعے حل کیا جائے۔دراصل شملہ معا ہد ے کے تحت آرٹیکل 370کو بھارت کا داخلی معا ملہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جولائی1972ء میں پا کستان اور بھارت کے ما بین ہونے والے اس معا ہدے کے متن کے نقطہ نمبر 2میں واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے: ……Pending the final settlement of any of the problems between the two countries, neither side shall unilaterally alter the situation……یعنی مسائل کے حل تک دونوں میں سے کوئی بھی فریق موجودہ صورت حال کو اپنے طور پر تبدیل نہیں کر ے گا۔ اب مودی حکومت نے جموں و کشمیر میں اپنے طور پر اتنی بڑی تبدیلی لا کر اس ”شملہ معا ہدے“ کی بھی خلاف ورزی کی ہے، جس کو بنیاد بنا کر بھارت جموں و کشمیر میں اقوام متحدہ یا کسی تیسر ے فریق کی ثالثی کو قبول کرنے سے انکاری رہاہے۔

جہاں تک پا کستان کے آپشنز کا تعلق ہے تو اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عالمی امور کے معاملات میں نظریات اور اصولوں سے زیادہ اہمیت معاشی مفادات کی ہو تی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جانب سے اتنے بڑے متنا زعہ فیصلے کے باوجود امریکہ سمیت کوئی ملک کھل کر بھار ت کے خلاف سامنے نہیں آرہا۔ کوئی بھی ملک اس مسئلے پر بھارت کے ساتھ اپنے معاشی یا اسٹرٹیجک تعلقات کو متاثر نہیں ہونے دے گا،تاہم بھارتی حکومت کے اس اقدام کو ایک موقع تصور کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو زیادہ موثر انداز میں سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے اہم دلیل تو یہ ہونی چا ہیے کہ آرٹیکل 370ختم کرنے اور اسے مرکز کے تحت ایک اکائی کا درجہ دینے سے یہ ثابت ہو گیا کہ جموں و کشمیر، بھارت کے لئے صحیح معنوں میں درد سر بنا ہوا ہے، کیونکہ بھارت کی کئی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور ان علاقوں اور ریاستوں میں ایسی تحریکوں کو کنٹرول کرنے کے لئے بھارتی آئین میں کئی آرٹیکلز کو شامل کیا گیا ہے، جیسے ناگا لینڈ میں آرٹیکل 371(A)،آسام میں آرٹیکل 371(B)، منی پور میں آرٹیکل 371(C)سکم میں آرٹیکل 371(F)، میزورم میں آرٹیکل 371(G) نافذ ہیں۔

بھارت نے نہ تو ان ریاستوں سے آرٹیکل371ہٹایا اور نہ ہی ان ریاستوں کو مرکز کی اکائی قرار دیا،کیونکہ ان ریاستوں میں ان آرٹیکلز کے ساتھ بھارت صورت حال کو ایک حد تک اپنے کنٹرول میں رکھنے میں کا میاب ہے، مگر دوسری طرف بھارتی حکومت کو جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کے ساتھ ساتھ اس کی ریاستی حیثیت کو بھی سرے سے ختم کرنا پڑا۔ یوں یہ ایک طرح کا اعتراف ہے کہ کشمیر میں بھارت کے لئے صورت حال اس حد تک قابو سے با ہرہوچکی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے اسے با قاعدہ دھونس اور جبر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔اسی طرح عالمی ضمیر کو جگانے کے لئے اس بات پر زور دینا بہت ضروری ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کشمیر کو یوں ہڑپ کر جانے کے عمل پر عالمی برادری نے کوئی ردعمل نہ دیا تو یہ ایک انتہائی بھیانک نظیر بن جائے گی۔ کل کو کوئی بھی طا قتور ملک کسی چھوٹی سی اکائی کواپنے میں ضم کر لے گا، جیسے امریکہ، روس اور چین ایسے ممالک ہیں، جو اپنے ارد گرد کے متنا زعہ علاقوں کو اپنی اکا ئی کا درجہ دینے پر اتر آئے تو دنیا کا امن برباد ہو کر رہ جا ئے گا۔سب سے بڑھ کر پا کستان عالمی برا دری کے سامنے یہ واضح کر سکتا ہے کہ بھارت کے اس اقدام سے جنوبی ایشیا کے خطے کے امن کو شدید نقصان پہنچے گا اور جنوبی ایشیا کے اس خطے میں دنیا کی ہر بڑی طاقت امریکہ، روس اور چین کے مفادات موجود ہیں۔

