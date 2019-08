پاک بھارت کشیدگی اور کشمیریوں پر ظلم وستم لیکن معروف بھارتی گلوکار میکاسنگھ کی کراچی میں پرفارمنس لیکن دراصل یہ اہتمام کس نے کررکھا تھا؟ تہلکہ خیز انکشاف

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک بھارت کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انتہائی گھمبیر صورتحال اختیار کرچکی ہے لیکن ایسے وقت میں معروف بھارتی گلوکار میکا سنگھ نے کراچی میں پرفارم کیا، حالانکہ ایسے حالات میں کسی پاکستانی اداکار کیلئے انڈیامیں پرفارمنس ناممکن ہے ، اب میکا سنگھ اور دیگر 14 بھارتیوں کی آمد، میکاسنگھ کو پاکستان بلا کر پرفارمنس کرانے والے شخص کے بارے میں تفصیلات اور کنسرٹ کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔

پرفارمنس کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے لکھا کہ "ڈانس ڈانس شوٹ شوٹ، جب 8 اگست کو پاکستان کی پارلیمنٹ کشمیریوں کیساتھ اظہار یکجہتی کررہی تھی اور انڈین فوجیں کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی تھیں تو کچھ پاکستانی کراچی میں بھارتی سٹار میکاسنگھ کی لائیو پرفارمنس سےلطف اندوز ہورہے تھے ، مجھے یقین ہے کہ ان دنوں کوئی پاکستانی سٹار بھارت میں پرفارم نہیں کرسکتا"۔

Dance dance shoot shoot:When parliament of Pakistan was expressing solidarity with Kashmiris on August 8th & Indians were shooting Kashmiris some Pakistanis were enjoying live performance of Bollywood stars in Karachi I am sure no Pakistani singer can perform in India these days pic.twitter.com/y2UlcN8eLI