کلین کراچی مہم مکمل ہونے تک کام کرینگے: علی زیدی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے کہا ہے کہ کلین کراچی مہم مکمل ہونے تک نہیں رکیں گے،مہم سندھ حکومت کے کہنے پر نہیں وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات کے بعد شروع کی گئی ہے۔

وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی نے این اے254یو سی26شفیق موڑ کے ایک نالے کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کو صاف کرو مہم جاری ہے، پانچ روز قبل یہ نالہ کچرے سے بھرا ہوا تھا، اب اس کی حالت سب کے سامنے ہے، ہم نے اس کی صفائی کر دی ہے۔علی زیدی نے سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے ہمیشہ اوپر اوپر سے کچرا اٹھایا ہے۔ ہم نالے کی صفائی گہرائی تک کر رہے ہیں اور کچرا ساتھ ہی ساتھ اٹھایا بھی جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نالوں کی صفائی کے بعد کچرا نہیں اٹھاتی۔

We will clean this great city! #LetsCleanKHI together

Pakistan Zindabad ???????? pic.twitter.com/TuHhUMV8Be