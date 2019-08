’ہماری فوج جدید جنگ کیلئے ناکارہ، پاکستان کو پیپلز لبریشن آرمی کی سپورٹ، روس اور چین کا دباﺅ مودی کیلئے ناقابل برداشت ہونے والا ہے ‘ سابق بھارتی فوجی افسر نے بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فوج کے سابق افسر اور معروف لکھاری پروین ساہنی نے بھارتی فوج کی قابلیت کا بھانڈہ بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا۔ پروین ساہنی کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج دور جدید کی جنگ کیلئے ناکارہ ہوچکی ہے، پاکستانی فوج کو پیپلز لبریشن آرمی کی سپورٹ حاصل ہے، روس اور چین کا مودی پر مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے شدید دباﺅ ہے اور عنقریب یہ دباﺅ ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گا۔

بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسر پراوین ساہنی نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اکسائی چین اور آزاد کشمیر پر قبضہ کرلیں گے لیکن ہمارے ملٹری لیڈرز کو یہ تک نہیں پتہ کہ جنگ کتنی زیادہ تبدیل ہوچکی ہے۔ اس وقت پیپلز لبریشن آرمی اگلے محاذ پر ہے اور امریکی فوج کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینی فوج پاک فوج کو بھی مضبوط کر رہی ہے کیونکہ صدر شی چن پنگ ہر قیمت پر سی پیک کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں صرف اسی چیز کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہے۔

We talk of getting Aksai Chin & PoK when mil leaders don’t know how much character of war has changed? PLA is in forefront giving difficult time to US military. Add PLA strength to Pak mil because Xi will protect CPEC at all costs. We should be looking at defending what we hold

پراوین ساہنی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ مودی پر پاکستان سے معنی خیز گفتگو کیلئے چین اور روس کا دباﺅ ہے ، روس اور چین اعتماد سازی نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیںاور عنقریب یہ دباﺅ مودی سرکار کیلئے ناقابل برداشت ہوجائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہماری فوج انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرسکتی ہم نے اپنی فوج کو دور جدید کی جنگ کیلئے ناکارہ بنادیا ہے، آج ایک نئے زمانے کی جنگ ہمارے چہرے کو گھور رہی ہے۔

Pressure from China & Russia on Modi gov to start meaningful (not CBMs but resolution) talks with Pak will soon become unbearable as Indian mil does not have capability to do much beyond CI ops. We have made our military unfit for present war, let alone next which stares in face https://t.co/g1lCTfCrU8