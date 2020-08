ضلع خیبر میں شجر کاری مہم کے اکھاڑے گئے درخت قبیلے کے بزرگوں نے دوبارہ لگا دیئے

خیبر (ڈیلی پاکستان آن لائن) ضلع خیبر میں متنازعہ زمین پرلگائے گئے شجر کاری مہم کے درخت نوجوانوں نے کچھ ہی دیر بعد اکھاڑ پھینکے تھے جس پر انتظامیہ بھی حرکت میں آئی اور بتایا گیا کہ متنازعہ زمین تھی جس پر درخت لگائے گئے، ایک فریق نے اجازت دی تھی تو دوسرے فریق نے درخت اکھاڑ پھینکے ، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے نوٹس کے بعد مقدمہ بھی درج کرلیا گیا اور سوشل میڈیا پر بھی درخت اکھاڑنے والوں کو برا بھلا کہا گیا لیکن یہ بات کسی نے بھی نہیں بتائی کہ اسی قبیلے کے بزرگوں اور کچھ سمجھدار لوگوں نے اکھاڑے گئے پودوں کو دوبارہ لگادیا جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے ۔

Update; Elders gathered and replanted saplings which were uprooted by the angered people of Khyber agency after authorities did plantation on their land without permission

pic.twitter.com/zJhOKH5xBR https://t.co/jZRrSRu0KW