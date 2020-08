”بھیا مضبوط رہیں، ہم باﺅنس بیک کریں گے“ سرفراز احمد نے کس تصویر کیساتھ یہ ٹویٹ کی اور پھر اظہر علی نے کیا جواب دیا؟ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان اظہرعلی نے سوشل میڈیا پر سابق کپتان سرفراز احمد کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے انہیں عظیم انسان قرار دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں باآسانی 3 وکٹوں سے شکست دے کر تین میچز کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کی ہے۔ اس میچ میں کپتان اظہر علی دونوں اننگز میں بیٹنگ میں ناکام رہے اور ایک موقع پر میچ پاکستان کے ہاتھ میں تھا تاہم دوسری اننگز میں بیٹسمینوں کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے انگلینڈ میچ جیت گیا جس پر وسیم اکرم سمیت سابق کرکٹرز نے بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

اس معاملے پر سابق کپتان سرفراز احمد نے ٹوئٹر پر اظہر علی کے ساتھ اپنی ایک خوشگواد موڈ میں لی گئی تصویر شیئر کی اور کپتان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے لکھا کہ ”بھیا مضبوط رہیں،ہم باؤنس بیک کریں گے۔“

Bhayya stay strong ???????? in shaa allah we will bounce back Pakistan zindabad @AzharAli_ pic.twitter.com/vstVNmI4Ki