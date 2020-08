حلیمہ سلطان کی جاز کمرشل سامنے آگئی، دیکھ کر آپ دیکھتے رہ جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ارطغرل ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی ترک اداکارہ حلیمہ سلطان کی ٹیلی کام کمپنی جاز کیلئے بنائی گئی ٹی وی کمرشل جاری کردی گئی۔

پاکستان میں حلیمہ سلطان کا کردار خوب پسند کیا گیا ہے جس کے بعد اداکارہ اسرا بلگیچ کیلئے بھی کمپنیوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ پہلے انہوں نے پاکستانی موبائل برانڈ کیو موبائل کیلئے کمرشل کی تھی جس کے بعد انہیں جاز نے بھی اپنا برانڈ امبیسڈر مقرر کیا تھا۔

پیر کے روز حلیمہ سلطان کی جاز کیلئے پہلی کمرشل ریلیز کردی گئی ہے۔ یہ کمرشل جاز سپر فور جی کی تشہیر کیلئے بنائی گئی ہے جس میں بھرپور ایڈوینچر دکھایا گیا ہے۔

Being just good is no longer an option. Stay ahead of the time, be GREAT, be SUPER with Jazz Super 4G, Pakistan’s No. 1 Network.

