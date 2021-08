افغانستان کے حالات خراب ہونے پر معروف کرکٹر راشد خان پریشان ،دنیا کے سربراہان سے اپیل کردی 

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن )افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے عمل کے ساتھ ہی ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال شروع ہو گئی ہے ۔افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے حالات مزید بگڑتے جارہے ہیں ،ایسی صورتحال میں افغان لیگ سپنر راشد خان نے دنیا کے سربراہان سے اہم اپیل کردی ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر راشد خان نے دنیا کے سربراہان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرے ملک میں افراتفری کی صورتحال ہے ،خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں معصوم لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ لوگوں کے گھر اور دیگر املاک تباہ ہو رہے ہیں اور ہزاروں خاندان لاپتہ ہو گئے ہیں ۔معروف کرکٹر نے اپیل کی کہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑا جائے ،افغانوں کا قتل عام اور افغانستان کو تباہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ،ہم امن چاہتے ہیں ۔

Dear World Leaders! My country is in chaos,thousand of innocent people, including children & women, get martyred everyday, houses & properties being destructed.Thousand families displaced..

Don’t leave us in chaos. Stop killing Afghans & destroying Afghaniatan????????.

We want peace.????