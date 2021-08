وزیراعظم عمرا ن خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے پاکستانیوں سے نصرت فتح علی خان کی قوالی کا مطلب پوچھ لیا 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان لیجنڈری مرحوم قوال نصرت فتح علی خان کے فن کے بڑے مداح ہیں ،کچھ عرصہ قبل بھی انہوں نے ایک خطاب کے دوران نصرت فتح علی خان کی تعریف کرتے ہوئے بتا یا تھا کہ انہوں نے نصرت فتح علی خان کو مغرب میں متعارف کرایا تھا ۔نصرت فتح علی خان بھی ماضی میں وزیراعظم کی فنڈ ریزنگ مہم میں دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جا کر پرفارم کرتے رہے ہیں ۔لیجنڈری قوال نے اپنے فن کا لوہا نہ صرف پاکستان اور بھارت میں بلکہ مغرب میں بھی منوایا اور وہاں کے لوگ نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کو خوب انجوائے کرتے تھے ۔

اب وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی نصرت فتح علی خان کی ایک قوالی کا مطلب پوچھ کر پاکستانیوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جمائمہ گولڈ سمتھ نے پاکستانی فالورز سے پوچھا کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نصرت فتح علی خان کے گانے ’اے اتھرا عشق نئی سون دیندا‘ کا مطلب کیا ہے ؟ ۔جمائمہ گولڈ سمتھ کے اس ٹوئٹ سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ وہ بھی نصرت فتح علی خان کی مداح ہیں ۔

Question for my Pakistani followers- Can anyone please tell me how I can find an English translation of the lyrics to the great Nusrat Fateh Ali Khan's song, Athra Ishq Ni Saon Denda?