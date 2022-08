آئی سی سی کے سابق امپائر "روڈی کوئٹزن "ٹریفک حادثے میں جاں بحق

کیپ ٹاﺅن(ڈیلی پاکستان آن لائن ) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ایلیٹ پینل کے سابق امپائر جنوبی افریقہ کے امپائر روڈی کوئٹزن ٹریفک حادثے میں انتقال کرگئے۔

خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی افریقا کے شہر ریور سڈیل میں کار حادثہ پیش آیا جس میں سابق امپائر سمیت 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، روڈی کوئٹزن نے اپنے انٹرنیشنل کیرئیر کے دوران 397 میچوں میں آن فیلڈ اور تھرڈ امپائر کا کردار ادا کیا، انہوں نے 128 ٹیسٹ، ریکارڈ 250 ون ڈے اور 19 ٹی20 میچوں میں امپائرنگ کے فرائض نبھائے۔

Former South African umpire Rudi Koertzen has died in a car accident at the age of 73

Our thoughts go out to his family and friends pic.twitter.com/R0bhtNZu13