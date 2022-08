ارشد ندیم کو کامن ویلتھ گیمز میں گولڈمیڈل جتنے پر شوبز شخصیات کی مبارکباد کا سلسہ جاری

پاکستانی کیلئے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کو شوبز شخصیا ت کی مبارکباد سلسلہ جاری

کراچی(ڈیلی پاکستا ن آن لائن)کامن ویلتھ گیمز کے جیولین تھرو ایونٹ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کو شوبز شخصیات کی جانب سے بھی مبارک باد ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی معروف اداکاہ ارمینہ خان نے ارشد ندیم کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ایتھلیٹ کی قومی ترانے کے ساتھ چلنے والی ویڈیو کو بھی بہت خوبصوت قرار دیا۔

One last one before I go. Congratulations Arshad Nadeem and how pretty is the anthem. ???? https://t.co/fT6XHQMqcN

پاکستانی معروف گلوکارہ میشا شفیع نے ندیم ارشد کے گولڈ میڈل جیتنے کی ویڈیو کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے پاکستان کے جھنڈے والا ایموجی شیئر کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔

معروف ٹی وی میزبان واداکارہ شائستہ لودھی نے لکھا کہ" 60 سال کے دوران پاکستان کو ایتھلیٹک میں ملنے والے پہلے گولڈ میڈل پر ارشد ندیم کو مبارک باد پیش کرتی ہوں، انہوں نے گھٹنے اور کہنی کی انجری کے باوجود ملک کے لیے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا"۔

Well done #ArshadNadeem for achieving such a great feat. First ever Gold medal ???? for Pakistan in athletics in last 60 years and with knee and elbow injury. You are a true inspiration and a hero for all. #PakistanZindabad ???????? #CWG2022 #CommonwealthGames2022 pic.twitter.com/UBAYXJCjXp