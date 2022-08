خاتون پر تشدد کے الزام میں گرفتار بی جے پی کے مبینہ ورکر کی اہلیہ بھی بول پڑی، پارٹی کو ہی رگڑ دیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) خاتون پر تشدد کے الزام میں گرفتار بھارتیہ جنتا پارٹی کے مبینہ ورکر کی اہلیہ بھی اس کی حمایت میں بول پڑیں اور اس معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے موقف کو جھوٹ قرار دے دیا۔انڈیا ٹوڈے کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک مبینہ ورکر شری کانت تیاگی کو گزشتہ روز نوائیڈا میں ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کے الزا میں گرفتار کیا گیا تھا۔

شری کانت خود کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ورکر بتاتا ہے تاہم اس کی گرفتاری کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ردعمل سامنے آیا جس میں انہوں نے اسے اپنا ورکر ماننے سے انکار کر دیا۔ پارٹی کے اس موقف کے بعد تیاگی کی اہلیہ انو تیاگی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیاگی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر تھے۔یہ سارا ڈرامہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی مہیش شرما کے ایماءپررچایا جا رہا ہے۔ مہیش شرما ہی کے ایما ءپر مجھے اور میری فیملی کے دیگر افراد کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔

#EXCLUSIVE | #ShrikantTyagi's wife Anu Tyagi speaks to India Today, explains what went wrong. She also confirmed that her husband was in BJP. Listen in. (@aviralhimanshu) #ITVideo pic.twitter.com/QI0nsolY17