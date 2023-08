ڈبلیو ڈبلیو ای سٹار ٹرپل ایچ نے ایلون مسک کو مارک ذکر برگ سے لڑائی کے لیے ٹریننگ دینے کی آفر کرا دی

نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق ڈبلیو ڈبلیو ای سٹار ٹرپل ایچ نے ٹیسلا موٹرز اور ایکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ مارک زکربرگ کے خلاف اپنی ممکنہ لڑائی کے لیے انہیں مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں۔

ایلون مسک نے WWE کے آفیشل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لڑائی کے انداز کو سراہا اور لکھا "میں ڈبلیو ڈبلیو ای کی طرز پراس فائٹنگ سٹائل کے ساتھ لڑوں گا۔ایلون مسک کی اس ٹوئٹ پر جواب دیتے ہوئے ٹرپل ایچ نے کہا کہ میں xسائن بنانے کے بارے میں ایک دو چیزیں جانتا ہوں۔

Say the word, @elonmusk. I know a thing or two about making an X sign. https://t.co/hrLFusrY3S pic.twitter.com/1lllI9Ic0e