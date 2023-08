اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیرداخلہ رانا ثنااللہ کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا پر آنے والی دستاویز کی تحقیقات ضروری ہیں،اگرچہ اس کہانی میں کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم معلومات یا ماخذ دستاویز کی صداقت کو قائم کرنے کے لیے تحقیقات ضروری ہیں ۔ ممکنہ طور پر، یہ ایک بہت ہی مذموم، غدار اور فتنہ انگیز عمل ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عمران خان نیازی کے پاس سائفر کی ایک کاپی موجود تھی، جسے انہوں نے واپس نہیں کیا اور قبول کیا ہے کہ (آن ریکارڈ) انہوں نے سائفر گم کر دی ہے۔ اگر قصوروار ثابت ہو جائے تو خان ​​پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔

It should not be forgotten that Imran Khan Niazi had a copy of the cypher, which he has not returned and has accepted (on record) that he misplaced or lost it. If proven guilty, Khan should be tried under the Official Secret Act.



