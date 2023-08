اینڈی مرے نیشنل بنک اوپن کے دوسرے راو¿نڈ میں پہنچ گئے اینڈی مرے نیشنل بنک اوپن کے دوسرے راو¿نڈ میں پہنچ گئے



لندن (نیٹ نیوز)برطانوی ٹینس سٹار اور سابق عالمی نمبر ایک اینڈی مرے نیشنل بنک اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے دوسرے راو¿نڈ میں پہنچ گئے۔نیشنل بنک اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے کانٹے دار مقابلوں کا سلسلہ کینیڈا میں جاری ہے۔آئی جی اے سٹیڈیم مونٹریال میں کھیلے گئے مردوں کے سنگلز مقابلوں کے ابتدائی راو¿نڈ میں انگلینڈ کے 36 سالہ ٹینس کھلاڑی اینڈی مرے نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے حریف اطالوی ٹینس کھلاڑی لورینزو سونیگو کوٹائی بریک پر سٹریٹ سیٹس میں 6-7(3-7) اور0-6 سے شکست دی اور دوسرے راو¿نڈ کے لئے کوالیفائی کرلیا۔دوسرے راو¿نڈ میں نامور ٹینس سٹار اینڈی مرے کا مقابلہ اسٹریلوی حریف کھلاڑی میکس پورسل سے ہوگا۔واضح رہے کہ اینڈی مرے اس سے قبل 2009 اور 2010 میں ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں۔

Advertisement

مقبول ویڈیوز

First slide

Special Secretary Establishment Division likely to be appointed Nepra chairman

Previous

Next

آج کا اخبار

غیر مستند خبریں

فواد عالم نے ریٹائرمنٹ سے متعلق خبروں کی تردید کر دی

فیچر

قومی اسمبلی سے 5 سالہ دور میں ریکارڈ بل پاس

پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے 5 برس، پٹرولیم قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں

پی ڈی ایم حکومت کے دور میں بجلی کے نرخوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے

ڈالر کی اونچی اڑان، پانچ سال میں روپے کی قدر میں57 فیصد کمی

اتحادی حکومت 16 ماہ میں مہنگائی کا جن قابو کرنے میں مکمل ناکام

ریاست، سیاست اور اشرافیہ

Advertisement

صحت

برطانیہ : مستقبل میں وبائی امراض سے نمٹنے میں مددکیلئے نیا ویکسین سینٹرقائم

حیدرآباد میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم دوسرے روز میں داخل

ہیپاٹائٹس سے شفایابی کے بعد انسان پر کس چیز کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے؟ جانئے

خیبرپختونخوا کے 17 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا ا?غاز ا?ج سے ہوگا

ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے 10 مفید غذائیں

50 فیصد امریکی موٹاپا کم کرنیوالی ادویات کے استعمال میں دلچسپی رکھتے ہیں

بلاگ

حج کا سفر مسلمانوں کے عقیدے کا ایک اہم جزو

الیکشن یا بدلہ