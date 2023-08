جج کی اہلیہ کے تشدد کا شکار بچی کی فرمائش اداکارہ نادیہ جمیل نے پوری کردی

لاہور (ویب ڈیسک) سینیئر اداکارہ اورسماجی کارکن نادیہ جمیل نے سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بننے والی رضوانہ کو اس کی فرمائش کا تحفہ دیدیا۔

نجی چینل جیو نیوز کے مطابق رضوانہ نے نادیہ جمیل سے گڑیا کی فرمائش کی تھی جس پر اداکارہ نے بچی کو گڑیا کا تحفہ پیش کیا۔

Her smile is huge. But her front teeth have been chipped and smashed. Some are missing.

Her arms are in casts Upto their shoulders and her wounds are open, oozing pus. Her head is bandaged and in agonising pain. Even the fan gives her the shivers. Her cough is still bad.

