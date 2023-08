قومی سکواڈ میں شامل کیوں نہیں کیا ؟ شاہنواز دھانی ناراض ہوگئے

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ون ڈے سکواڈ میں منتخب نہ ہونے پر فاسٹ باﺅلر شاہنواز دھانی ناراض ہوگئے، انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کا شکوہ بھی کیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کسی صحافی نے میرے اعداد و شمار سلیکٹرز کو نہیں دکھائے۔علاوہ ازیں سابق کپتان راشد لطیف کی سوشل میڈیا پوسٹ پر بھی دھانی ناراض دکھائی دیئے۔ راشد لطیف نے پاکستانی پیسرز کے اعداد و شمار پوسٹ کئے جن میں دھانی کا نام شامل نہیں تھا۔دھانی نے جواب میں اپنی پرفارمنس پوسٹ کر کے سوال کردیا "کیا دھانی پاکستانی پیسر نہیں؟"

Seems as if Dahani is not a Pakistani pacer ?????? https://t.co/3bJLmMwBJN pic.twitter.com/GFUGx3eoOE