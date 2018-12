شاہ داستان (1) شاہ داستان (1)

پاکستان کیوں ٹوٹا! اور ڈھاکہ کے ڈوبنے ابھرنے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے ہم نے تو اس جہاز کو اس وقت ہی ہچکولے کھاتے دیکھ لیا تھا جب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ذرا اور پیچھے جائیں تو یہ سلسلہ اس دن ہی شروع ہو گیا تھا جب غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو ڈسمس کیا تھا۔ رہی سہی کسر ایوب خان کے مارشل لاء نے نکال دی۔ بنگالی خود سر اور آزادی پسند ہیں۔ بدقسمتی سے یہ تاثر پھیل گیا کہ وہ پنجابیوں کا مارشل لاء ہے۔

جتنی سختیاں اہل پنجاب نے جھیلی ہیں اور جس قدر کوڑے انہوں نے کھائے ہیں اس کا عشر عشیر بھی دیگر صوبوں کے حصے میں نہیں آیا۔ اس انگریزی محاورہ Kingship knows no kinship کا اٹل اصول آج بھی کار فرما ہے۔ ایک آمر کو اپنی حکومت سے سروکار ہوتا ہے، ختاوختن میں تمیز نہیں برتتا۔ الیکشن کے نتائج بیک وقت حیران کن اور پریشان کرنے والے تھے۔ مشرقی حصے میں عوامی لیگ نے سب سیاسی پارٹیوں کا صفایا کر دیا۔ مغربی پاکستان میں پیپلزپارٹی نے میدان مار لیا۔ ایک عوامی لہر تھی جو شرق تا غرب چل پڑی۔

بھٹو نے اگر کھمبے کو ٹکٹ دیا تو وہ ایم این اے بن گیا اور اگر چھڑی پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ صوبائی اسمبلی جا پہنچی۔ ہر قسم کے جانور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ کرشن چندر کے رامو دھوبی کا گدھا اگر زندہ ہوتا تو کلرکی کے لئے یوں مارا مارا نہ پھرتا۔ جو اہر لعل نہرو کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھا گپ شپ لگا رہا ہوتا۔

شیخ مجیب کے چھ نکات کیا تھے؟ بھٹو اگر مان بھی لیتا تو کیا ہوتا۔ کیا اس انکار میں کوئی ذاتی غرض چھپی تھی؟جنگ کے دوران، سیکیورٹی کونسل میں پولینڈ کی قرارداد کیا تھی۔ بھٹو اگر اسے پرزے پرزے نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہندوستانی جارحیت یک طرفہ فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے بین الاقوامی Consensus تھا۔ ہندوستان نے حملہ اس وقت کیا جب مشرقی حصے میں سول وار شروع ہو چکی تھی اور ہندو پراپیگنڈا بڑی طاقتوں کو باور کرا چکا تھا کہ یہاں ’’مظالم‘‘ کی داستان رقم ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بالفرض بھٹو ان چھ نکات کو مان بھی جاتا تو کیا فوج اس کی اجازت دے دیتی؟ جب ون یونٹ نے ٹوٹنا ہی تھا تو پھر دیگر صوبوں کو وہ مراعات لینے سے کون روک سکتا تھا۔ سوائے دفاع، کرنسی اور کمیونی کیشن کے مرکز کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ یہ مکمل طور پر دریوزہ گر آتش بیگانہ ہوتا۔ اس کی حالت اس مسافر کی سی ہوتی جو ہر کسی سے پوچھتا ’’جاؤں کدھر کو میں‘‘۔

دفاع کے لئے بجٹ میں کثیر رقم کہاں سے آتی؟ صوبے ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے۔ وہی پرانا جواز، بھئی ہمارے اپنے خرچ پورے نہیں ہوتے تمہیں کہاں سے فنڈ دیں۔ گیس کی قیمت کا تعین بلوچستان کرتا بجلی کے نرخ پشاور اور مظفر آباد میں لگے۔ درآمدی اشیا کی ڈیوٹی سندھ کی صوابدید پر ہوتی اور ایٹم بم بنانا تو درکنار ایسا خواب دیکھنا بھی محال ہو جاتا۔

اس صورت میں کیا ہوتا؟ پنجاب میں جنگ آزادی لڑی جاتی! اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صوبائی خود مختاری نہیں ہونی چاہئے۔ کیا ہمارے ہمسایہ ملک میں صوبائی خود مختاری نہیں ہے؟ وہاں مرکز کمزور ہے؟ بدقسمتی سے شروع سے ہی خشت اول ٹیڑھی پڑگئی۔

عظیم معمار بیمار پڑ گیا۔ مرض الموت! جس محنت، ہمت، خلوص اور جانقشانی سے اس نے ایک قوم کی تعمیر کی تھی، اس کا تشخص اجاگر کیا تھا اس شبانہ روز محنت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ سوائے ذاتی معالج کے کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی کہ شبستان وجود بید مجنوں کی شاخ بن چکا ہے۔ ریزہ ریزہ بکھر رہا ہے، قطرہ قطرہ پگھل رہا ہے۔

بابائے قوم کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، وطن عزیز میں سازشوں کا ہر در کھل گیا۔ کہتے ہیں جب اموی حکمران عبدالملک کوفہ آیا تو اسے عبداللہ ابن زبیر کا سر پیش کیا گیا۔ اس پر ایک پرانے صحابی نے آہ کھینچی۔ عبدالمالک ناراض ہوتے ہوئے بولا ’’کیا تو خوش نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا دشمن میرے راستے سے ہٹ گیا ہے۔‘‘

اس پر صحابی بولا ’’عجب مکافات عمل ہے۔ اسی محل اور اسی جگہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے آگے دیکھا۔ پھر ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے آیا۔

مختار کا سر عبداللہ ابن زبیر نے کاٹا اور آج اس کا سر تمہیں پیش کیا جا رہا ہے۔‘‘ عبدالملک تھرتھر کانپنے لگا اور اس نے وہ محل مسمار کروا کے اس پر ہل چلوا دیا۔ کچھ ایسی ہی صورت حال ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے۔

گورنر جنرل اور بانی پاکستان بے یارو مددگار موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا ایک ٹوٹی ہوئی ایمبولینس میں کراچی کی ویران سڑک پر آخری سانسیں لے رہا تھا اور محلوں میں اقتدار کی بندر بانٹ کا فارمولا طے پا رہا تھا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھرے مجمع میں گولی مار دی گئی۔

خواجہ ناظم الدین کو غلام محمد نے بیک بینی دو گوش نکال باہر کیا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قریب المرگ ہے اس سے پستول کی نوک پر استعفیٰ لیا گیا۔ وہ نیک بخت بھی آخری وقت تک انکار کرتا رہا۔

پیپلزپارٹی کی حکومت: یحییٰ خان کو حراست میں لے لیا گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے بچے کھچے پاکستان کی باگ ڈور سنبھال لی۔ جیالے، کونوں، کھدروں اور کمین گاہوں سے ٹڈی دل کی طرح باہر نکل آئے۔ برسوں کی گھٹن، محرومیاں، تلخیاں اور ذلتیں اپنا حساب مانگنے لگیں۔ کوئی پگڑی سلامت نہ رہی۔ دستار فضیلت خاک آلود ہو گئی۔ اکڑی ہوئی گردنیں خم کھا گئیں۔ تنے ہوئے جسم اکڑوں ہو گئے۔ توتکار، گالم گلوچ، ہرزہ سرائی اور جگ ہنسائی کا کلچر فروغ پانے لگا۔ سرکاری اہلکار ٹوٹ پھوٹ گئے۔ چار سو الاماں و الحفیظ کی صدائیں آنے لگیں۔

صوبائی حکومت کے ایک مشیر عاشق کلیم نے ببانگ دہل اعلان کیا جیالے سرکاری ملازمین کو زمین میں گھنٹوں گھنٹوں تک گاڑ کر ان پر بولی کتے (بلڈاگ) چھوڑ دیں گے۔ سر کٹ ہاؤس میں وزرا کی ایک فوج اتری ہوئی تھی۔ خالد چیمہ صاحب انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے ’’جناب ہمیں کوئی اعتراض یا افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہمیں گھٹنوں تک گاڑ کر ہم پر کتے چھوڑ دیں۔

افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آپ نے ہنوز گاڑا نہیں ہے۔ کتنے پہلے ہی چھوڑ دیئے ہیں۔‘‘ خیال تھا کہ وزراء پھر ان پر حملہ کر دیں گے یا ریسٹ ہاؤس سے باہر پھینکوا دیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔

ایڈوائزر غفار صاحب بڑے تحمل سے بولے ’’چیمہ صاحب مان جائیں، ملک میں انقلاب آ چکا ہے۔‘‘

’’ثبوت؟‘‘

’’ اگر مجھ جیسا بے حیثیت آدمی وزیر بن سکتا ہے تو اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا۔‘‘

ایک تلخ حقیقت پر انہوں نے بڑی دانائی کے ساتھ مزاح کا ریشمی غلاف چڑھا دیا۔ طاہر احمد شاہ، ڈاکٹر حلیم رضا، میاں احسان، میاں عطا اللہ ہر جگہ دندناتے پھرتے۔ ہر افسر اور محکمے کو چٹوں پر حکم نامے لکھتے عدالتیں بھی ان کی زد میں آ گئیں۔

ہماری ان سے روز توتکار ہوتی۔ ڈاکٹر حلیم رضا صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے کچہری بازار میں پڑیاں بیچتا تھا۔ کسی نے پوچھا ’’ تم ایم بی بی ایس نہیں ہو، نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں لکھتے ہو؟‘‘

بولے ’’ کیا علامہ اقبال ڈاکٹر تھا۔ اس سے تو کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا۔‘‘

سروس کی تطہیر: ’’ بدعنوان‘‘ افسروں کی فہرستیں بننا شروع ہوئیں۔ بھٹو صاحب تو معدودے چند آدمیوں کو Fix up کرنا چاہتے تھے لیکن جیالوں نے جو اہداف مقرر کر رکھے تھے اس سے تعداد ہزاروں تک جا پہنچتی تھی۔ چیمہ صاحب اور میں ان کی ہٹ لسٹ پر تھے۔

چیمہ صاحب دبنگ انسان تھے، اس دور ابتلا میں بھی کسی کی سفارش نہیں مانتے تھے۔ میرا مسئلہ البتہ دوسرا تھا۔ ایک تو صراط مستقیم پر چلنے کی کوئی خاص عادت نہیں تھی، دوسرا عدم تشدد کے پرچارکوں سے ہمیشہ اصولی اختلاف رہا۔ مہر محمد علی ہرل ایم پی اے کا ایک عزیز میرا زخم خوردہ تھا۔

وہ واپڈا میں ملازمت کرتا تھا۔ جھگڑے کی نوعیت بیان کرنا تو شاید مفاد عامہ میں نہ ہو بس یہ سمجھ لیں کہ اس کے ڈانڈے اردو غزل سے جا ملتے تھے وہ مجھے نوکری سے نکلوانے کے درپے ہو گئے۔

بطور وارننگ شاٹ سوتر منڈی کے نذر حسین شاہ کو بھیجا۔ شاہ صاحب بڑے زیرک انسان تھے مجھے سمجھاتے ہوئے بولے ’’ دیکھو! اس قسم کی نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے او ائل سروس ہے۔ ڈسمس ہو کر کہاں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے! چھوٹی سی بات ہے تم نے بتنگڑ بنا دیا ہے۔ صلح کرلو۔ لوگ تو وقت پر گدھے کو بھی باپ مان لیتے ہیں۔‘‘

’’ آپ بنا لیں! ویسے میں انہیں گدھے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ جو حکومت مجھے مہر محمد علی ہرل جانگلی کے کہنے پر نکالنا چاہتی ہے میں اس کے ماتحت کام نہیں کر سکتا۔‘‘

شاہ صاحب نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جس طرح کنارے پر کھڑا ہوا شخص بیچ منجدھار ڈوبتی ہوئی کشتی کے مسافر کو دیکھتا ہے۔ لفظ ان کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئے لیکن آنکھوں سے تاسف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بغیر ہاتھ ملائے رخصت ہو گئے اور میں سوچنے لگا نوکری سے نکلے کے بعد کیا کرنا ہے۔

جس شام ریڈیو سے اعلان ہونا تھا میں چودھری بشیر کے ساتھ لاہور سے لائل پور آ رہا تھا۔

سارا عرصہ ذہن پر غنودگی سی چھائی رہی۔ جب گھر پہنچا تو چیمہ صاحب کا فون آ گیا۔ بولے فہرست کا اعلان ہو گیا ہے۔ وزیر سے یقیناً کوئی بھول ہوئی ہے۔ اس میں میرا اور تمہارا نام نہیں۔ ہمارا نام تو نہیں تھا لیکن بہترین سول سرونٹ اسلم باجوہ کمشنر سرگودھا کو فارغ کر دیا گیا تھا۔

یہ خبر میرے حواس پر بجلی بن کر گری۔ اس قدر قابل، ایماندار، محنتی، خود دار لیکن خود سر افسر بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا نام بھی Fixed up والی کیٹیگری میں آتا تھا۔ باجوہ صاحب قلات میں بھی ڈپٹی کمشنر رہے تھے۔ مجھ سے خصوصی شفقت فرماتے۔

جب بھی دورے پر لائل پور آتے تو مجھے آواز دے کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے۔ کہیئے شوکت Let us exchange our notes جب انہیں پتہ چلا کہ بلوچستان پر کتاب لکھ رہا ہوں تو بڑے خوش ہوئے اور چند باتوں میں میری راہنمائی فرمائی۔ (جاری ہے)

