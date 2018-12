ملک بھر میں انسداد پولیو مہم شروع، پولیو فری پاکستان کی منزل زیادہ دور نہیں، ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں گے: ڈاکٹر یاسمین راشد

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ملک بھر میں پولیو سے بچاﺅ کی پانچ روزہ قومی مہم آج سے شروع ہوگئی ہے جو 14 دسمبر تک جاری رہے گی۔ راولپنڈی، لاہور اور ڈیرہ غازی خان کے بعض علاقوں میں مثبت پولیو وائرس کے ماحولیاتی نمونے مثبت ملنے کی وجہ سے ان اضلاع کی حساس قرار دی گئی یونین کونسلوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔

Sindh Health Minister Dr Azra Pechuho administers polio drops to a child during the first day of the national campaign in Karachi, Sindh province. @SindhHealth #PakFightsPolio pic.twitter.com/2gmcwe6TDF