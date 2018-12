معروف ترین ٹی وی اینکر ثناءمرزا نے 92 چھوڑ دیا لیکن اب کونسے چینل میں چلی گئیں؟پتا چل گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف ٹی وی اینکر ثناءمرزا نے 92 چینل چھوڑ کر اپنا سفرآگے بڑھاتے ہوئے اب نئے چینل میں شمولیتا اختیار کر لی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ثنا مرزا ایک لمبے عرصہ تک جیونیوز کے ساتھ وابستہ رہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے 92 نیوز میں شمولیت اختیار کی تاہم اب کچھ دن قبل انہوں نے اس ٹی وی چینل سے بھی استعفیٰ دیدیا تھا ۔ ثناءمرزا نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ایک مختصر ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ممکنہ طور پر اسلام آباد کے علاقے ” دامن کو“ میں کھڑی ہیں ۔ یہ چھوٹا سا کلپ دراصل ان کے نئے پروگرام کا ٹیزر ہے جو کہ جلدہی وہ چینل 24 پر شروع کرنے جار ہی ہیں ۔ ثناءمرزا نے نجی ٹی وی چینل 24 نیوز ایچ ڈی جوائن کر لیا ہے اور انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پروگرام آئندہ ہفتے سے باقاعدہ نشر ہونا شروع ہو جائے گا اور مجھے آپ کی دعاﺅں کی ضرورت ہے ۔

Dear friends... I am starting my new journey with @24NewsHD nxt week. Need your prayers ???? pic.twitter.com/SWWyBsrOhQ