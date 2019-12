حسن علی نے اپنے ریمپ پر ماڈلنگ کرنے پر تنقید کرنے والے پاکستانیوں کو جواب دے دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انجری کا شکار پاکستانی باولر حسن علی ریمپ پر ماڈلنگ کے بعد تنقید کا نشانہ بنے تاہم اب وہ خود میدان میں آگئے ہیں اور اپنے پر ہونےوالی تنقید کا جواب دے دیا ہے ۔تفصیل کے مطابق پاکستان کے فاسٹ باولر حسن علی انجری کے باعث ناصرف سری لنکا کیخلاف ون ڈے اور ٹی 20 سیریز سے باہر ہوئے بلکہ آسٹریلیا کیخلاف بھی نہ کھیل سکے جس کے بعد انہیں پسلیوں میں فریکچر ہو گیا اور اب وہ سری لنکا کیخلاف ہوم ٹیسٹ سیریز سے بھی باہر ہو چکے ہیں۔

حسن علی انجری کے باعث پی سی بی کے ری ہیب پروگرام میں شریک تھے تاہم اہلیہ کی پاکستان آمد کے باعث انہوں نے وہاں سے چھٹی لی اور بطور ماڈل ریمپ پر واک کی،اس ویڈیو نے ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا جس پر ان کے مداح بھی غم و غصے میں مبتلا ہیں۔اس صورتحال کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر حسن علی نے کہا کہ میں 60سے 70فیصد تک ٹھیک ہو گیا ہوں ،میں اپنی انجری کوٹھیک کرنے کے لیے پوری طرح محنت کر رہا ہوں ،ان دنوں میں بہت مشکل دور سے گزر رہا ہوں ،آپ کی سپورٹ اور دعاﺅں کی ضرورت ہے ،میں قومی ٹیم میں واپسی کے لیے بے چین ہوں ۔

واضح رہے کہ حسن علی پاکستان فیشن ویک کے دوران ریمپ پر واک کرتے نظر آئے اور اس دوران انہوں نے وکٹ حاصل کرنے کے جشن منانے کے مخصوص انداز کا اظہار بھی کیا تھا۔

I have recovered 60-70% Alhamdulillah. I am working hard and giving my best to recover from my injuries. I am going through very difficult time these days just need ur support and dua????????#dyingtocomebackinteam????????????????