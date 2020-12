ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے ” انگین آلتان دوزیاتان “ پاکستان پہنچ گئے ، کس شہر میں ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں ؟ تفصیلات سامنے آ گئیں 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے ترک اداکار ” انگین آلتان دوزیاتان “ نے وعدہ وفا کر دیا اور وہ دورہ پاکستان کیلئے لاہور ایئر پورٹ پر لینڈ کر گئے ہیں جہاں ان کا کاروباری کمپنی کے مالک نے بھاری سیکیورٹی کے ساتھ خود استقبال کیا ۔

تفصیلات کے مطابق انگین آلتان نے اپنے پیغام میں پاکستانیوں کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھا دیاہے تاہم اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ عوامی مقامات پر اپنے چاہنے والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے یا نہیں ۔انگین آلتان دو روز ہ دورے پر پاکستان آئے ہیں جس دوران وہ چوہدری گروپ آف کمپینز کے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں گے اور ہفتے کی صبح ترکش ائیر لائن کے ذریعے واپس روانہ ہوں گے۔

چوہدری گروپ آف کمپنیز کے منیجنگ ڈائریکٹر اور ڈیڑھ کلو سے زائد بھاری بھرکم سونے کی چینز پہننے والے معروف ٹک ٹاک سٹار ” میاں کاشف ضمیر “ نے کچھ دن قبل روزنامہ پاکستان کے میزبا ن یاسر شامی کو خصوصی انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے پاکستانیوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی تھی کہ ان کی کمپنی کا ارطغرل غازی کا کر دار نبھانے والے اداکار انگین آلتان دوزیاتان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیاہے اور وہ جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے ۔چوہدری گروپ آف کمپنیز کی جانب سے انگین آلتان کو برینڈ ایمبیسڈر مقرر کیا گیاہے اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ 17 کروڑ روپے میں طے ہو اہے ۔

میاں کاشف ضمیر جب اپنی کمپنی کیلئے انگین کو برینڈ ایمبیسڈر مقرر کرنے کیلئے ترکی پہنچے تو انہوں نے پاکستانیوں کے ’ ہیرو‘ ارطغرل کو 60 لاکھ مالیت کی سونے اور ہیروں سے بنی انگوٹھی تحفے میں دی جس کے جواب میں ترک اداکار نے انہیں ڈرامے میں استعمال ہونے والی ” کائی قبیلے “ کے نشان والی خصوصی انگوٹھیاں تحفے میں دیں ۔

Few hours back #ErtugrulGazi leading actor/hero Mr. Engin Altan Düzyatan landed at Lahore Airport for a short visit to Pakistan.

We warmly welcome you Bey !

Long Live Pak Turk Friendship ???????? ???????? #PakistanWelcomesErtugrul@eadkski https://t.co/bToC0Yoru5 pic.twitter.com/a7t54sgbJY