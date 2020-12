اسد عمر نے این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کو خدا حافظ کہہ دیا 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل 10 دسمبر کو عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق الواداعی تقریب میں وفاقی وزیر اسد عمر نے چیئرمین این ڈی ایم کی شاندار خدمات پر انہیں اعزازی شیلڈ سے نواز جبکہ انہوںنے ٹویٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے خصوصی پیغام بھی جاری کیا ۔ اپنے پیغام میں اسد عمر کا کہناتھا کہ کورونا وائرس کیخلاف جنگ میں جنرل افضل کی سربراہی میں این ڈی ایم اے کی کاوشوں کو پاکستان کی کامیاب کوشش کی ایک اہم بنیاد کے طور پر یاد رکھا جائے گا ، انہوں نے اس وقت ڈیلیور کیا جب قوم کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی ۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے 1986 میں 174 انجینئر بٹالین میں کمشن حاصل کیا ، انہوں نے ملٹری کالج آف انجینئرنگ سے سول انجینئرنگ میں گریجو ایشن اور جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ،وہ 314 ” اسالٹ انجینئربٹالین “ کی کمانڈ کر چکے ہیں ، انہوں نے ہیٹی میں اقوام متحدہ کے مشن میں بھی خدمات انجام دیں اور سیرا لیون میں پاکستانی چوتھے دستے کی سربراہی کا اعزاز بھی رکھتے ہیں ۔جنرل محمد افضل انفینٹری بریگیڈ کے بریگیڈ میجر بھی رہ چکے ہیں ۔

Bid farewell today to Lt. Gen Muhammad Afzal chairman NDMA . Contribution of NDMA under his command during the covid crises will be remembered as one of the key cornerstones of Pakistan's successful effort to deal with Covid. He delivered when the nation needed it most pic.twitter.com/YjwRLUEnNr