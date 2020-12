آئی سی سی کی نئی ون ڈے رینکنگ جاری ،بابر اعظم کس پوزیشن پر ہیں ؟مداحوں کے لیے اچھی خبر آگئی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) انٹر نیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے رینکنگ جاری کر دی ہے جس کے مطابق قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم بدستور تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔کھلاڑیوں کی ون ڈے رینکنگ کے مطابق بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی بلے بازوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان ہیں جبکہ بھارت ہی کے روہت شرما کا دوسرا نمبر ہے۔ کپتان بابر اعظم تیسرے جبکہ نیوزی لینڈ کے روس ٹیلر چوتھے نمبر پر ہیں۔

