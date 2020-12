بھارتی حکومت کی بدمعاشیوں سےعالمی نظام کو خطرہ ہے: وزیراعظم عمران خان 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی بدمعاشیوں سے عالمی نظام کو خطرہ ہے، عالمی برادری بھارت کی تخریب کاریوں کا نوٹس لے۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ گمراہ کن خبروں کا بھارتی نیٹ ورک بے نقاب ہوا۔ ڈس انفو کے انکشافات سے پاکستان کا موقف درست ثابت ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی حکومت کی بدمعاشیوں سے عالمی نظام کو خطرہ ہے۔ دنیا بھارت بدمعاش کی تخریبی سرگرمیوں کا نوٹس لے۔

انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان خطے میں جمہوریت کے خلاف بھارتی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا رہا ہے اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ڈوزیئر بھی اقوام متحدہ کو دے چکے ہیں۔ وزیراعظم نے عالمی برادری کو واضح کیا کہ بھارت جعلی خبروں کے نیٹ ورک سے انتہائی پسندی کو فروغ دے رہا ہے۔ عالمی برادری بھارت کی بردمعاشیوں کا نوٹس لے۔

خیال رہے کہ برسلز کےای یوڈس انفولیب ادارے نے سنسنی خیز انکشافات پرمبنی رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا کہ بھارت 2005 سےجعلی خبریں پھیلانے کے لیے 750 میڈیاہاوسز،550 ویب سائٹس کو استعمال کررہا ہے۔ جو کہ عالمی برادری کو پاکستان کا منفی چہرہ دکھانے کے لی سرگرم تھا۔

The revelations by @DisinfoEU on the widespread Indian network of subversive activities vindicates Pakistan's position & exposes its detractors. The international community needs to take notice of a rogue Indian regime that now threatens the stability of the global system.