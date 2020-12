دبئی ، اومان ، بحرین کےبعد ایک اور ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا دبئی ، اومان ، بحرین کےبعد ایک اور ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ مراکش حالیہ دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والا چوتھا عرب ملک بن گیا ہے۔

امریکی صدر نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتایا کہ اسرائیل اور مراکش کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق ہوگیا ہے جو مشرق وسطیٰ میں قیام امن میں ایک اہم پیشرفت ہے۔

ٹرمپ کے مطابق واشنگٹن نےاسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے میں مغربی صحرائے صحارا پر مراکش کی خودمختاری کو تسلیم کر لیا ہے۔

دوسری جانب ٹرمپ کے مشیر اور داماد جیرڈ کشنر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات اب ناگزیر ہوگئے ہیں، تاہم اس میں وقت لگے گا۔

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020