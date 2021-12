'میں بابر اعظم کا 20گیندوں پر صفر سکوردیکھ کر بھی تعریف کروں گا، ایشیز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں کمنٹیٹر نے بابر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ دئیے

میلبورن(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ اور آسٹریلیا کے مابین جاری ایشز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران جب قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم کا ذکر ہوا تو کمنٹیٹر نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ ڈالے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف نے بابراعظم سے متعلق آسٹریلوی کمنیٹیٹرز کی گفتگو کا کلپ شیئر کیا۔سابق آسٹریلوی کرکٹر کیری او کیف کو مخاطب کرتے ہوئے کمنٹیٹر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے آپ کو بابراعظم بہت پسند ہیں۔انہوں نے کہا کہ جب بابراعظم کا نام لیا جاتا ہے تو کیری کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔جس پر کیری کہتے ہیں کہ میں بابراعظم کی 20 گیندوں پر صفر رن بھی ضرور دیکھوں گا اور کہوں گا کہ یہ ایک بہترین ناک(knock) تھا۔ کیا بہترین اور سٹائلش صفر ہے۔

"Currently second behind your man, Babar Azam, who I know you love Keery. When Babar's name comes up you start smiling. I can watch Babar get 20 ball duck & would aesthetically walk away saying it was a good knock. A good 0. A stylish 0"

