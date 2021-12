وکی کوشل کو کترینہ جبکہ سلمان خان کو سعودی عرب میں اہم اعزاز مل گیا

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی اداکار سلمان خان کو سعودی عرب میں بڑا اعزاز مل گیا ۔

تفصیل کے مطابق سلمان خان ان دنوں سعودی دارالحکومت ریاض میں موجود ہیں جہاں ان کے ہمراہ شلپا شیٹھی، سائی منجریکر، گورو رندھاوا، سنیل گروور سمیت کئی بڑے نام شامل ہیں۔سلمان خان آج ریاض میں میوزک کنسرٹ میں لائیو پرفارم کریں گے جس کیلئے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔گزشتہ روز سلمان خان نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔

#SalmanKhan 's Hands Will Be Part Of The Historic Boulevard In Riyadh , @BeingSalmanKhan#RiyadhSeason #SalmanKhanInSaudiArabia pic.twitter.com/7VAsrSQ1fL