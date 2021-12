پاکستانی نژاد نوجوان معروف فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کا حصہ بن گیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نژاد برطانونی نوجوان زیدان اقبال مانچسٹر یونائیٹڈ کی سینیئر ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے جنوبی ایشیائی اور پاکستانی نژاد کھلاڑی ہیں۔

واضح رہے کہ مانچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم چیمپیئنز لیگ کے ناک آؤٹ سٹیج تک پہنچ چکی ہے۔ زیدان اقبال سوئٹزر لینڈ کی ٹیم ینگ بوائز کے خلاف میچ کا حصہ بنے تاہم کہ یہ میچ ایک، ایک گول سے برابر رہا۔برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق زیدان اقبال مڈ فیلڈر کی حیثیت سے کھیلتے ہیں انکا تعلق مانچسٹر سے ہے۔زیدان اقبال کے والد پاکستانی جبکہ والدہ عراقی ہیں۔

Unbelievable feeling to make my professional debut at Old Trafford. I have grown up supporting this club and to represent Manchester United in the Champions League is an incredible honour. This would not have been possible without the support of my family, friends and coaches.❤️ pic.twitter.com/vExlwtKUCe