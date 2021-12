اسلام آباد یونائیٹڈ  اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے  پی ایس ایل سیون کے لیے اپنے کونسے کھلاڑی برقرار رکھے؟ اہم خبر آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) اسلام آباد یونائیٹڈ نے اوپننگ بلے باز کولن منرو اور آل راؤنڈ حسین طلعت کو ٹیم سے ریلیز کردیا ہے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان، حسن علی، فہیم اشرف، آصف علی، ایلکس ہیلز، اعظم خان، محمد وسیم جونیئر اور پال سٹرلنگ کو ٹیم میں برقرار رکھا ہے۔دوسری جانب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے سپن باؤلر زاہد محمود، اوپننگ بلے باز کرس گیل،بین کٹنگ اور ٹام بینٹن کو ٹیم سے ریلیز کردیا ہے۔ کوئٹہ کی جانب سے کپتان سرفراز احمد، جمیز وینس، افتحار احمد، شاہد خان آفریدی، محمد نواز، نسیم شاہ اور محمد حسنین کو برقرار کھا گیا ہے۔

Quetta Gladiators | Retentions | #PSL7

Sarfaraz Ahmed, James Vince, Iftikhar Ahmed, Mohammad Nawaz, Shahid Afridi, Naseem Shah, Mohammad Hasnain.

Ben Cutting, Zahid Mahmood, Chris Gayle, Tom Banton have been released by Quetta Gladiators.