سلما ن خان کے ساتھ ایک اور اداکارہ کا نام جڑنے لگا، لیکن ان کی عمر کیا ہے؟جانیے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے بھائی جان سلمان کے ساتھ بہت سی اداکاراؤں اور لڑکیوں کے نام ماضی میں جڑتے آئے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نام ختم ہوتے گئے کیونکہ بھائی جان نے شائد شادی نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اب پھر سے ان کے نام کے ساتھ بطور گرل فرینڈ ایک اداکاراہ کا نام میڈیا کی زینت بننا شروع ہو گیا ہے ، لیکن وہ عمر میں بالی ووڈ "دبنگ خان " سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سپر سٹار سلمان خان اپنی آنے والی فلم "کسی کا بھائی کسی کی جان "میں کام کرنے والی اداکارہ پوجا ہیگڈے کو ڈیٹ کر رہے ہیں،اس بات کا انکشاف ٹوئٹر صارف عمیر سندھو نے اپنی ٹوئٹ میں کیا، انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا کہ " تازہ خبر، بالی وڈ میں ایک نئی جوڑی کا اضافہ، سلمان خان پوجا ہیگڈے کو ڈیٹ کررہے ہیں، سلمان کے پروڈکشن ہاؤس نے اداکارہ کو 2 فلموں میں بھی سائن کرلیا ہے"۔

ٹوئٹ میں مزید کہا گیا کہ سلمان کے قریبی ذرائع کے مطابق ان دنوں بھائی جان اور پوجا کافی وقت ساتھ گزار رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پوجا سلمان خان سے 24 سال چھوٹی ہیں ،واضح رہے کہ ماضی میں سلمان خان ایشوریا رائے، کترینہ کیف سمیت کئی اداکاراؤں کو بھی مبینہ طور پر ڈیٹ کرچکے ہیں لیکن ان کی شادی اب تک نہ ہوسکی۔

BREAKING NEWS : New Couple in Town !!! Mega Star #SalmanKhan fell in love with #PoojaHegde !! His production house also signed her for next 2 films !! They are spending time together now a days !! Confirmed by Salman Khan close sources. pic.twitter.com/2lkNIXH3IE