"تصویر اچھی بنائی ہے۔ ہاں، چالان میں بھر دوں گا" آن لائن چالان موصول ہونے پر شہری کا اعلان لیکن پھر پولیس نے کیا جواب دیا؟ جانئے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک نوجوان کاموٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان ہوا، جس پراس نے پولیس کو سوشل میڈیا پر چٹکی کاٹنے کا سوچا مگر پولیس والوں کی طرف سے ایسا جواب دیا گیا کہ نوجوان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ ریاست مہاراشٹر کے شہر پونے کا ہے۔

اس نوجوان کی شناخت میلوین شیریان کے نام سے ہوئی ہے جو ’گیٹ سیٹ گو‘ (GetSetGo)فٹنس نامی فرم کا بانی ہے۔ ٹریفک پولیس کے سی سی ٹی وی کیمرے نے سگنل پر کھڑے ہوئے جب اس کی تصویر بنائی تو وہ اتفاق سے کیمرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر ڈیجیٹل چالان پر چھپ کر اس کے گھر پہنچی تو ا س نے یہ تصویر ٹوئٹر پر پوسٹ کر دی۔

اس تصویر کے ساتھ اپنی ٹویٹ میں میلوین نے پونے ٹریفک پولیس کو ٹیگ کیا اور لکھا کہ ”شکریہ پونے پولیس، تصویر اچھی بنائی ہے آپ ہے۔ ہاں، چالان میں بھر دوں گا۔“میلوین نے اس فقرے کے ساتھ پونے پولیس کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی مگر وہاں سے جو جواب آیا، اس نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا رکھا ہے۔

پونے پولیس کے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے میلوین کی ٹویٹ کے جواب میں لکھا گیا کہ ”یقینا، تصویر اچھی بنی ہے۔ اور ہاں، اس عمدہ سیاہ جیکٹ کے ساتھ سیاہ رنگ کا ہیلمٹ بہت جچے گا۔“اس کے ساتھ پولیس کی طرف سے ٹویٹ میں ’ہیلمٹ پہنو‘ کا ہیش ٹیگ استعمال کیا گیا۔

Sure ????.

P.S: A black helmet will go very well with that nice black jacket though. #WearAHelmet https://t.co/7klwKw6TR2