نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک کالج میں برقعہ پہن کر ڈانس کرنے والے 4طالب علموں کو معطل کر دیا گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ مینگلورو کے سینٹ جوزف انجینئرنگ کالج میں پیش آیا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر تحقیقات کی گئیں۔

سینٹ جوزف انجینئرنگ کالج کی طرف سے تصدیق کی گئی کہ ویڈیو میں نظر آنے والے چاروں طالب علم ان کے کالج سے ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔کالج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو کالج انتظامیہ کی طرف سے منعقد کرائے گئے کسی ایونٹ کا حصہ نہیں ہے۔ ہم کالج میں ایسی کسی سرگرمی کی اجازت نہیں دیتے جس سے ادارے میں مذہبی ہم آہنگی کی فضاءخراب ہو۔“

This is from #Mangaluru, #Karnataka.

In an Event at St.Joseph Engineering College, Mangaluru students seen wearing #Burkha and performing obscene steps for a item song mocking #Burqa & #Hijab.#DakshinKannada #Mangalore #StJosephEngineeringCollege pic.twitter.com/Q6jmN5p77F