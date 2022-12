اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) پیمرا نے معروف صحافی آفتاب اقبال کے ٹی وی شو پر پابندی عائد کر دی۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق اپنا شو آف ایئر کیے جانے پر آفتاب اقبال نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ ”پیمرا حکومت کا آلہ کار بن چکا ہے جو منصفانہ تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا طنز و مزاح پر مبنی پروگرام بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ “

آفتاب اقبال اپنی ٹویٹ میں مزید لکھتے ہیں کہ ”کیا یہ واقعی جمہوریت ہے یا مسولینی کے فاشسٹ اٹلی سے بھی بدتر ہے۔ میں اس غیرقانونی اقدام کو ہر فورم پر چیلنج کروں گا۔“رپورٹ کے مطابق پیمرا کی طرف سے شو آف ایئر کیے جانے کی تاحال کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی ہے۔

PEMRA is the instrument of a fascist imported govt which can’t tolerate any justifiable criticism. My prog which is recognised as satire has been forced off air. Is this really democracy or worse than Mussolini’s fascist Italy?I intend 2 contest dis illegal actions on every forum