انڈر 19 ایشیا کپ، بھارت کا پاکستان کو جیت کے لیے 260 رنز کا ہدف

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت نے انڈر 19 ایشیا کپ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں پر 259 رنز بنائے اور پاکستان کو جیت کے لیے 260 رنز کا ہدف دیا ہے۔

260 is the target for Pakistan U19



Mohammad Zeeshan stars with the ball once again with 4️⃣ wickets and 2️⃣ each for Ubaid Shah and Amir Hassan #PAKvIND | #PakistanFutureStars pic.twitter.com/aYgxPzNr5K