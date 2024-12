     ہمارے شعیب بن عزیز    (1)

الحمر ا آرٹس کونسل کی بالائی منزل پر واقع دفتر میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھے سفید بالوں والے، چاک و چوبند جسم اور بڑی بڑی آنکھوں والے بابے نے کہا '' خادم صاحب مبارک ہو! آپ یہ مقدمہ جیت چکے ہیں "اُس وقت اِس جملے کی سمجھ نہیں آئی پھر یہ عقدہ کھلا کے مقدمہ جیتنے سے مراد ان کی رفاقت محبت اور عنایت تھی اس بابے کی پہچان کے کئی حوالے ہیں۔ مثلا ً سابق ڈائر یکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب، سیکرٹری سوشل ویلفیئر پنجاب،چیئر مین سینسر بورڈ پنجاب اور پریس سیکرٹری ٹو خادم اعلی پنجاب میاں شہباز شریف۔ ٹھر ئیے! اس بابے کو دنیا شعیب بن عزیز کے نام سے جانتی ہے یہ محکمے اور عہدے کبھی بھی ان کی پہچان نہیں رہے بلکہ یہ ان کی پہچان تھے اور ہیں جو احباب ان سے مل چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ دوستوں کو دوستوں سے ملانے والے دوست میں مشہور زمانہ شاعر، بے نظیر نثر نگار، نستعلیق شخصیت اور سینیئربیوروکریٹ۔ ان کی جملہ بازی معروف ہے بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ وہ سب سے بڑے جملہ ساز اور جملہ باز ہیں جس محفل اور دعوت میں موجود ہوں لوگ پکو ان کی لذت تو بھول سکتے ہیں لیکن ان کے بر موقع اور بر محل جملوں کا لطف نہیں بھولتے ان کی حاضر جوابی،برجستگی، حاضر دماغی اور شائستگی کا ایک زمانہ معترف ہے جس کا ذکر ان کے متعدد چاہنے والوں نے اپنے کالمز اور تحاریر میں کیا ہے ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر نے اپنے کالم" زیر لب'' میں ان کی جملہ بازی حس مزاح اور حاضر جوابی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے شعیب صاحب پنجاب یونیورسٹی شعبہ صحافت سے فارغ اتحصیل ہونے کے بعدچئیر مین صاحب کے پاس گئے اور انہیں بتایاکہ ا ن کی ڈگری مل چکی ہے اور اب انہیں کریکٹر سر ٹیفکیٹ کی ضرورت ہے چیئر مین صاحب سگار پیتے اور خوبصورت انگریزی بولتے تھے انہوں نے اسٹائل سے سگار کا کش لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے شعیب صاحب کو گھورا اور کہا

''Mr. Shoaib Bin Aziz There Should be a Character for Character Certificate''

یہاں کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پر ان کی حاضر جوابی کی ذہانت غالب آگئی اور انہوں نے کہا۔ ''Sir to Give or to take''

عطاء اللہ قاسمی نے اپنے کالم یہ شعیب بن عزیز کون ہے میں ان کی بزلہ سنجی کو بقول منیر نیازی اپنے "ڈب میں رکھا بم "قرار دیا ہے کہ اِدھر آپ نے کوئی نو بال کھیلا اور اُدھر شعیب نے کیچ کر کے آپ کی مفروضہ ساکھ خراب کر دی۔عہد حاضر کے بہت بڑے شاعر، نثر نگار، کالم نگار اور عاشق مست جلالی''، '' تلخ نوائی'' میری وفات '' جیسی شہرہ آفاق کتب کے مصنف سینیئر ترین ریٹائر ڈ بیورو کریٹ محمد اظہار الحق جو ان کے عزیز ترین دوست ان کے بارے میں شعیب صاحب کا جملہ " اتنی واجبی ذہانت کے ساتھ اتنی بڑی شاعری "بہت مقبول ہوا۔ ایک بار خاندان کے ایک بزرگ نے کہا کہ گرمی اتنی شدید ہے کہ خدا کو یاد کر رہا ہوں شعیب صاحب پاس تھے کہنے لگے" دیکھیے گا اللہ ہی آپ کو یاد نہ کرلے" پاکستان اور پاکستان کے باہر ان کے ماننے جاننے اور چاہنے والوں کی تعداد انگنت ہے اردو اور فارسی کے لاتعداد اشعار ان کو ازبر ہیں اور اشعار کی تفہیم پر ملکہ رکھتے ہیں کوئی بھی شعر پڑھیے فورا بتادیں گے کہ شاعر کون ہے ان کا دسترخوان ان کے ظرف کی طرح وسیع ہے ان کے ایک دوست نے لکھا تھا کہ شعیب بن عزیزمحفلیں سجانا جانتے ہیں خاکسار نے اس میں مزید اضافہ یہ کیا کہ وہ محفلیں جمانے اور ان محفلوں میں چھا جانے کے بھی ماہرہیں۔کچھ عرصہ قبل لاہور جانا ہوا تو میں نے رابطہ کیا کہ مرشد ملنا ہے کہنے لگے جم خانہ آجایئے گا۔ احمد وقاص ریاض (سابق نگران وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب) نے امریکہ سے آئے پاکستان ٹائمز کے مدیر سفیان آفاقی کے اعزاز میں عشائیہ دیا ہے ہم آپ کو بھی مدعو کر رہے، تھوڑی دیر بعد دعوت نامہ بھی موصول ہو گیا وقت مقررہ پر جب جم خانہ پہنچا تو سامنے عطاء الحق قاسمی، سہیل وڑائچ، ساجد میر، نیلم احمد بشیر،رخشندہ نوید، صوفیہ بیدار، منصور آفاق، سفیان آفاقی اور میز بان محفل احمد وقاص ریاض موجود تھے لیکن محفل شعیب بن عزیز کے جملوں سے کشت زعفران بنی ہوئی تھی۔ وہ مسلک محبت کے امام اور سلسلہ شعیبیہ بن عزیزیہ کے خالق، اختیارات اور حکومتی حلقوں کی انتہائی قربت بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی وہ درویش تھے اور درویش ہیں وہ درویش جو محبت، عزت اور خوشی بانٹ کر اپنے حال میں مست ہے اور کمال استغنا کا مالک ہے ان کی شاعری برطانوی آئین کی طرح غیر تحریر شدہ ہے ان کا غیر مطبوعہ کلام ہزاروں لوگوں کو یاد ہے مجھ سمیت ان کے ہزاروں چاہنے والوں کا بے پناہ اصرار بھی ان کو کلام اور نثر طبع کروانے پر مائل نہیں کر سکا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے ان کی یہ غزل ہر شاعر اور غیر شاعر کو یاد ہے جسے اکثر سیاست دانوں نے بھی مختلف مواقع پر پڑ ھا ہے:

اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں

اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں

اب تو اس کی انکھوں کے میکدے میسر ہیں

پھر سکون ڈھونڈو گے ساغروں میں جاموں میں

دوستی کا دعوی کیا عاشقی سے کیا مطلب

میں تیرے فقیروں میں، میں تیرے غلاموں میں

زندگی بکھرتی ہے شاعری نکھرتی ہے

دلبروں کی گلیوں میں دل لگی کے کاموں

جس طرح شعیب اس کا نام چن لیا تو نے

اس نے بھی ہے چن رکھا ایک نام ناموں میں

(جاری ہے)