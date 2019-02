فاسٹ بولر محمد عرفان کی طیارے میں عثمان بزدار سے ملاقات ،کرکٹر نے سوشل میڈیا پر تصاویرشیئر کردیں 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عرفان کی وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے طیارے میں ملاقات ہوئی جس کی تصاویر عرفان نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فاسٹ بولر محمد عرفان نے وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ طیارے میں ہونے والی اتفاقیہ ملاقات کی تصاویر شیئر کی ہیں۔محمد عرفان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میرے ساتھ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار اور ان کے اہل خانہ موجود ہیں، عثمان بزدار سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔فاسٹ بولر نے کہا کہ وزیراعلی پنجاب سے تعلیم، صحت اور پنجاب اور جنوبی پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ محمد عرفان نے لکھا کہ اللہ تعالی پاکستان اور پاکستانیوں کو سارے جہاں میں ترقی دے، آمین۔ واضح رہے کہ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوگئے ہیں، وہ سعودی عرب میں 7 روز تک قیام کریں گے، وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار 7 روزہ دورہ مکمل کرکے 15 فروری کو وطن واپس پہنچیں گے۔یاد رہے کہ فاسٹ بولر محمد عرفان بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں شرکت کے لیے جہاز میں سوار ہوئے تو طویل القامت قد کی وجہ سے مشکل کا شکار ہوگئے تھے۔فاسٹ بولر محمد عرفان جہاز میں سوار ہوئے تو سیٹوں کے درمیان جگہ کم ہونے کے باعث ان کی ٹانگیں پھنس گئی تھیں، عرفان کو مشکل میں دیکھ کر عملے نے اکانومی کلاس سے بزنس کلاس میں منتقل کردیا تھا۔

Had a pleasure of meeting @UsmanAKBuzdar & family on my way to @thePSLt20. Had a great chat about education, health and development plans for Punjab, specially the southern nelt. Allah SWT Pakistan or Pakistaniyon ko sare jahaan me taraqqi de, Ameen. #PakistanZindabad #Cricket pic.twitter.com/QWZiaYbQwC